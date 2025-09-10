Universidad de Chile y Colo Colo protagonizarán un importante encuentro este fin de semana en lo que será la definición de la Supercopa, en el Superclásico que se disputará en el Estadio Santa Laura.

A días de lo que es este duelo crucial, en esta jornada se dio a conocer una importante información para ‘Azules’ y ‘Albos’, en donde se conoció al árbitro que impartirá justicia para esta final.

Desde el sitio web de la ANFP se informó que el juez del partido será Felipe González, los asistentes serán Miguel Rocha y Juan Serrano, mientras que el cuarto árbitro será Mathias Riquelme.

En lo que es la cabina del VAR, el encargado será Piero Maza y en el AVAR estará a cargo Carlos Venegas.

González será el juez de la Supercopa | Foto: Photosport

Felipe González en este 2025 ha dirigido en cuatro oportunidades a Colo Colo, en la que no cosechó dos empates y dos derrotas. Por otra parte, González ha dirigido en una chance a la U en esta temporada, en la que los ‘Azules’ triunfaron.

¿Cuándo es la Supercopa entre la U y Colo Colo?

El duelo entre la Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa laura.