Universidad de Chile debe poner su concentración en la Supercopa contra Colo Colo. A pesar de que los azules pidieron suspender el compromiso, todo indica que se desarrollará con normalidad.

Ante ello, Gustavo Álvarez y compañía tendrán que utilizar a sus mejores piezas disponibles para derrotar al archirrival. En este punto, hay que considerar un importante retorno.

Para el enfrentamiento en el Estadio Santa Laura, el conjunto universitario recuperó a Gabriel Castellón. Según información recabada por BOLAVIP Chile, el arquero entrena con normalidad.

Luego de perderse el Superclásico de la segunda rueda de la Liga de Primera (31 de agosto) por un problema muscular, se enfocó en su rehabilitación deportiva… y ya la alcanzó.

De esta manera, todo indica que reemplazará a Cristopher Toselli -que estuvo en la caída 1-0 en Macul- desde el arranque. No hay mayores dudas de quién ha sido el estelar en la temporada.

Cabe destacar que Israel Poblete sería la gran baja de los azules para dicho compromiso. El volante aún no supera su desgarro y tendría que mirar el encuentro desde las graderías.

Gabriel Castellón se recuperó y asoma como el portero titular de Universidad de Chile para la Supercopa. (Photosport)

Los números de Gabriel Castellón en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el portero de los azules ha jugado 30 encuentros. En ellos, ha recibido 29 goles y ha mantenido el arco en cero en 10 oportunidades.