Huachipato y Deportes Iquique protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la fecha 26 de la Liga de Primera 2025. En el estadio CAP Acero, ambos equipos terminaron repartiéndose puntos en un empate 1 a 1 que dejó sensaciones distintas en cada vereda.

El cuadro de Talcahuano, dirigido por Jaime García, llegaba con la ilusión de acercarse a la zona de clasificación internacional, pero no logró concretar sus opciones y dejó escapar la posibilidad de escalar posiciones.

Por su parte, los Dragones Celestes necesitaban imperiosamente sumar de a tres unidades para seguir soñando con salir del último lugar del fondo de la tabla de posiciones, algo que no aconteció.

Para Huachipato anotó Santiago Silva, mientras que para Iquique convirtió Álvaro Ramos | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Con este resultado, el cuadro de la Región del Bío Bío quedó en la novena posición con 32 puntos, mientras que los del Norte de nuestro país se ubican en la décima sexta posición con 15 unidades.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Coquimbo Unido2418513712+2559
2U. Católica2413653822+1645
3O’Higgins2412843228+444
4Audax Italiano2513484438+643
5U. de Chile2313374724+2342
6Palestino2512673324+942
7Cobresal2411583028+238
8Colo-Colo249783627+934
9Huachipato2595113739-232
10Ñublense247982430-630
11U. La Calera2475122228-626
12La Serena2566132944-1524
13Everton2457122537-1222
14Deportes Limache2456132735-821
15U. Española2462162846-1820
16Iquique2536162653-2715