Huachipato y Deportes Iquique protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la fecha 26 de la Liga de Primera 2025. En el estadio CAP Acero, ambos equipos terminaron repartiéndose puntos en un empate 1 a 1 que dejó sensaciones distintas en cada vereda.

El cuadro de Talcahuano, dirigido por Jaime García, llegaba con la ilusión de acercarse a la zona de clasificación internacional, pero no logró concretar sus opciones y dejó escapar la posibilidad de escalar posiciones.

Por su parte, los Dragones Celestes necesitaban imperiosamente sumar de a tres unidades para seguir soñando con salir del último lugar del fondo de la tabla de posiciones, algo que no aconteció.

Para Huachipato anotó Santiago Silva, mientras que para Iquique convirtió Álvaro Ramos | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Con este resultado, el cuadro de la Región del Bío Bío quedó en la novena posición con 32 puntos, mientras que los del Norte de nuestro país se ubican en la décima sexta posición con 15 unidades.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera: