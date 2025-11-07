Deportes Iquique consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 en el Nicolás Chahuán frente a Unión La Calera, victoria que les permite recortar distancias con quienes pelea por zafar del descenso en esta Liga de Primera 2025.

Álvaro Ramos abrió la cuenta poniendo el 1 a 0 de los ‘Dragones Celestes’ a los 9′ de la primera parte. Pero 20 minutos más tarde, el local lograría emparejar las acciones gracias a Joaquín Soto.

Pero solo tres minutos después, Misael Dávila logró poner en ventaja nuevamente a la visita y así irse al descanso 2 a 1 arriba.

En el segundo tiempo, los ‘Cementeros’ sufrieron con la expulsión de Fabrizio Tomarelli, teniendo que disputar la última media hora de compromiso con 10 elementos en el campo.

Así las cosas, Deportes Iquique suma tres puntos de oro que lo acercan a Unión Española y Deportes Limache para salir de la zona de descenso, aunque siguen siendo colistas absolutos. En tanto, La Calera se queda en el décimo puesto con 29 puntos.

Así queda la tabla de la Liga de Primera