Este viernes comenzó la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, la penúltima del torneo, donde Cobresal y Colo Colo fueron los encargados de poner a rodar el balón, con un notable triunfo de los mineros.

Este partido era una verdadera final adelantada por la definición de los cupos de clasificación a Copa Sudamericana, en el que ambos equipos llegaban empatados con 44 puntos, pero con mejor diferencia de gol para el Cacique (14 contra 2).

Los albos habían desplazado de la séptima posición a los legionarios en la fecha anterior, al golear por 4-1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Pero en esta ocasión los goleados fueron ellos, puesto que Cobresal se impuso por 3-0 y sin mayores complicaciones en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Los goles fueron obra de César Munder con un doblete (12′ y 50′), más el tanto de Diego Coelho (44′).

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Huerta escalaron hasta la quinta posición con 47 puntos (+5 goles a favor), volviendo de lleno a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

Mientras que Colo Colo salió de estos puestos y quedó muy complicado en la octava ubicación, con las mismas 44 unidades (+11 goles a favor).

Es más, los albos podrían llegar con mínimas opciones a la última fecha, si es que Audax Italiano (46 pts.) vence a Ñublense y Palestino (45 pts.) hace lo propio ante Huachipato.

Los partidos de la fecha 29 continuarán disputándose durante el fin de semana hasta el martes 2 de enero, como es el caso de Universidad de Chile versus el campeón Coquimbo Unido.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

