Este domingo fue el estreno de Deportes La Serena y Universidad Católica en la Liga de Primera 2026, donde esta tarde empataron 2-2 en el Estadio La Portada, en un partido que los Cruzados tuvieron que remontar.

Si bien los primeros 30 minutos fueron muy parejos, los granates encontraron la apertura de la cuenta a los 33′ a través de Felipe Chamorro, quien volvió a convertir ocho minutos después.

El descuento de la UC llegó a los 45+2′ con un golazo del refuerzo Justo Giani, para que en los últimos minutos el goleador Fernando Zampedri pusiera la paridad en el marcador (85′).

Cabe destacar que los papayeros también sufrieron la expulsión del volante Sebastián Díaz, por doble tarjeta amarilla a los 70′.

Con este resultado, La Serena queda en la cuarta posición con 1 punto, mientras que Católica está quinta con el mismo puntaje.

Por ahora, quienes comienzan el torneo como líderes son Deportes Limache, Cobresal y Universidad de Concepción, que ganaron en sus estrenos.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

# Equipo PTS J Gol +/- G E P 1 Limache 3 1 3:1 2 1 0 0 2 Cobresal 3 1 1:0 1 1 0 0 3 U. de Concepción 3 1 1:0 1 1 0 0 4 La Serena 1 1 2:2 0 0 1 0 5 U. Católica 1 1 2:2 0 0 1 0 6 Audax Italiano 1 1 0:0 0 0 1 0 7 U. de Chile 1 1 0:0 0 0 1 0 8 Concepción 0 0 0:0 0 0 0 0 9 Everton 0 0 0:0 0 0 0 0 10 O’Higgins 0 0 0:0 0 0 0 0 11 Palestino 0 0 0:0 0 0 0 0 12 U. La Calera 0 0 0:0 0 0 0 0 13 Ñublense 0 0 0:0 0 0 0 0 14 Huachipato 0 1 0:1 -1 0 0 1 15 Coquimbo 0 1 0:1 -1 0 0 1 16 Colo Colo 0 1 1:3 -2 0 0 1

