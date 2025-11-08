Universidad Católica derrotó 1-0 a Deportes La Serena por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El elenco metropolitano sufrió, pero alcanzó un triunfo vital en la lucha por el Chile 2.

Tras centro de Cristián Cuevas por el sector izquierdo, fue Fernando Zampedri el encargado de anotar de cabeza el único tanto del compromiso en el minuto 49. De esta manera, la UC se ilusiona.

Es que con este resultado, los precordilleranos están clasificando directamente a la Copa Libertadores con 51 unidades. Quedaron en la segunda posición, a cuatro y seis puntos de O’Higgins y Universidad de Chile, respectivamente.

Por su parte, Deportes La Serena se estancó en la duodécima ubicación con 27 unidades. Por el momento, está a seis puntos de caer en zona de descenso con tres fechas por disputar aún.

¿Próximos partidos? Mientras la UC recibirá a Palestino, La Serena visitará a Coquimbo Unido en el clásico. Ambos encuentros todavía no cuentan con su programación oficial.

Fernando Zampedri fue clave en la victoria de Universidad Católica por la Liga de Primera 2025. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Coquimbo 65 24 40:12 +28 20 5 1 2 U. Católica 51 27 40:24 +16 15 6 6 3 O’Higgins 47 26 34:29 +5 13 8 5 4 U. de Chile 45 26 49:26 +23 14 3 9 5 Palestino 45 26 35:25 +10 13 6 7 6 Cobresal 44 26 33:29 +4 13 5 8 7 Audax Italiano 43 26 45:40 +5 13 4 9 8 Colo Colo 38 26 39:29 +10 10 8 8 9 Huachipato 35 26 38:39 -1 10 5 11 10 Ñublense 30 26 24:34 -10 7 9 10 11 U. La Calera 29 27 26:32 -6 8 5 14 12 La Serena 27 27 31:46 -15 7 6 14 13 Everton 23 26 25:39 -14 5 8 13 14 Limache 22 26 30:39 -9 5 7 14 15 U. Española 21 26 28:47 -19 6 3 17 16 Iquique 18 27 29:56 -27 4 6 17

Leyenda: G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos | Verde: Diferencia de gol positiva | Rojo: Diferencia de gol negativa o zona de descenso