Universidad Católica derrotó 1-0 a Deportes La Serena por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El elenco metropolitano sufrió, pero alcanzó un triunfo vital en la lucha por el Chile 2.
Tras centro de Cristián Cuevas por el sector izquierdo, fue Fernando Zampedri el encargado de anotar de cabeza el único tanto del compromiso en el minuto 49. De esta manera, la UC se ilusiona.
Es que con este resultado, los precordilleranos están clasificando directamente a la Copa Libertadores con 51 unidades. Quedaron en la segunda posición, a cuatro y seis puntos de O’Higgins y Universidad de Chile, respectivamente.
Por su parte, Deportes La Serena se estancó en la duodécima ubicación con 27 unidades. Por el momento, está a seis puntos de caer en zona de descenso con tres fechas por disputar aún.
¿Próximos partidos? Mientras la UC recibirá a Palestino, La Serena visitará a Coquimbo Unido en el clásico. Ambos encuentros todavía no cuentan con su programación oficial.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Coquimbo
|65
|24
|40:12
|+28
|20
|5
|1
|2
|U. Católica
|51
|27
|40:24
|+16
|15
|6
|6
|3
|O’Higgins
|47
|26
|34:29
|+5
|13
|8
|5
|4
|U. de Chile
|45
|26
|49:26
|+23
|14
|3
|9
|5
|Palestino
|45
|26
|35:25
|+10
|13
|6
|7
|6
|Cobresal
|44
|26
|33:29
|+4
|13
|5
|8
|7
|Audax Italiano
|43
|26
|45:40
|+5
|13
|4
|9
|8
|Colo Colo
|38
|26
|39:29
|+10
|10
|8
|8
|9
|Huachipato
|35
|26
|38:39
|-1
|10
|5
|11
|10
|Ñublense
|30
|26
|24:34
|-10
|7
|9
|10
|11
|U. La Calera
|29
|27
|26:32
|-6
|8
|5
|14
|12
|La Serena
|27
|27
|31:46
|-15
|7
|6
|14
|13
|Everton
|23
|26
|25:39
|-14
|5
|8
|13
|14
|Limache
|22
|26
|30:39
|-9
|5
|7
|14
|15
|U. Española
|21
|26
|28:47
|-19
|6
|3
|17
|16
|Iquique
|18
|27
|29:56
|-27
|4
|6
|17
Leyenda: G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos | Verde: Diferencia de gol positiva | Rojo: Diferencia de gol negativa o zona de descenso