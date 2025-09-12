Esta tarde comenzó la jornada 23 de la Liga de Primera 2025 con grandes compromisos, donde Coquimbo Unido se impuso a Ñublense reafirmando su liderazgo. Luego, Unión La Calera recibió a Everton en el Nicolás Chahuán.
El cuadro dirigido por Martín Cicotello logró hacerse fuerte de local para dejar los tres puntos en casa. El solitario tanto de Hiriart fue suficiente para que el cuadro “Cementero” se quedara con el triunfo.
Kevin Méndez entregó una tremenda asistencia para la apertura de la cuenta del cuadro “Cementero”. El charrúa dejó prácticamente solo a Martín Hiriart quien tras un remate algo mordido, logró batir al portero Ignacio González.
Con este triunfo, La Calera logra acumular 26 puntos aunque permanece en la undécima posición. Everton en tanto se encuentra duodécimo con 22.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera.
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Coquimbo
|56
|23
|36:12
|24
|17
|5
|1
|V V V V V
|2
|Palestino
|39
|22
|29:19
|10
|11
|6
|5
|D V E D V
|3
|U. de Chile
|38
|21
|44:22
|22
|12
|2
|7
|D D V D V
|4
|O’Higgins
|38
|22
|27:25
|2
|10
|8
|4
|V E V E V
|5
|Audax Italiano
|37
|22
|35:30
|5
|11
|4
|7
|D D V D E
|6
|U. Católica
|36
|21
|33:22
|11
|10
|6
|5
|V V V E D
|7
|Cobresal
|35
|22
|27:24
|3
|10
|5
|7
|V D V D D
|8
|Colo Colo
|31
|22
|32:26
|6
|8
|7
|7
|V E D E E
|9
|Huachipato
|31
|22
|32:31
|1
|9
|4
|9
|D V V V E
|10
|Ñublense
|29
|22
|23:28
|-5
|7
|8
|7
|D V V V V
|11
|U. La Calera
|26
|23
|19:24
|-5
|7
|5
|11
|D D E D D
|12
|Everton
|22
|22
|24:32
|-8
|5
|7
|10
|V D E D V
|13
|La Serena
|19
|22
|25:41
|-16
|5
|4
|13
|D D E E D
|14
|Limache
|18
|22
|25:34
|-9
|4
|6
|12
|D E D V D
|15
|U. Española
|17
|22
|21:40
|-19
|5
|2
|15
|V D E D V
|16
|Iquique
|14
|22
|23:45
|-22
|3
|5
|14
|V D E D E
¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y Everton y quiénes serán sus próximos rivales?
El próximo partido de los “Cementeros” será frente al Audax Italiano dentro de más de un mes por el parón que tendrá el fútbol chileno debido al Mundial Sub-20 a realizarse en nuestro país. Su siguiente rival será el Audax Italiano en La Florida el 19 de octubre.
En tanto, los “Ruleteros” jugarán también el mismo día. Su rival será Universidad Católica en el Estadio Sausalito.