Esta tarde comenzó la jornada 23 de la Liga de Primera 2025 con grandes compromisos, donde Coquimbo Unido se impuso a Ñublense reafirmando su liderazgo. Luego, Unión La Calera recibió a Everton en el Nicolás Chahuán.

El cuadro dirigido por Martín Cicotello logró hacerse fuerte de local para dejar los tres puntos en casa. El solitario tanto de Hiriart fue suficiente para que el cuadro “Cementero” se quedara con el triunfo.

Kevin Méndez entregó una tremenda asistencia para la apertura de la cuenta del cuadro “Cementero”. El charrúa dejó prácticamente solo a Martín Hiriart quien tras un remate algo mordido, logró batir al portero Ignacio González.

Con este triunfo, La Calera logra acumular 26 puntos aunque permanece en la undécima posición. Everton en tanto se encuentra duodécimo con 22.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Coquimbo 56 23 36:12 24 17 5 1 V V V V V 2 Palestino 39 22 29:19 10 11 6 5 D V E D V 3 U. de Chile 38 21 44:22 22 12 2 7 D D V D V 4 O’Higgins 38 22 27:25 2 10 8 4 V E V E V 5 Audax Italiano 37 22 35:30 5 11 4 7 D D V D E 6 U. Católica 36 21 33:22 11 10 6 5 V V V E D 7 Cobresal 35 22 27:24 3 10 5 7 V D V D D 8 Colo Colo 31 22 32:26 6 8 7 7 V E D E E 9 Huachipato 31 22 32:31 1 9 4 9 D V V V E 10 Ñublense 29 22 23:28 -5 7 8 7 D V V V V 11 U. La Calera 26 23 19:24 -5 7 5 11 D D E D D 12 Everton 22 22 24:32 -8 5 7 10 V D E D V 13 La Serena 19 22 25:41 -16 5 4 13 D D E E D 14 Limache 18 22 25:34 -9 4 6 12 D E D V D 15 U. Española 17 22 21:40 -19 5 2 15 V D E D V 16 Iquique 14 22 23:45 -22 3 5 14 V D E D E

¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y Everton y quiénes serán sus próximos rivales?

El próximo partido de los “Cementeros” será frente al Audax Italiano dentro de más de un mes por el parón que tendrá el fútbol chileno debido al Mundial Sub-20 a realizarse en nuestro país. Su siguiente rival será el Audax Italiano en La Florida el 19 de octubre.

En tanto, los “Ruleteros” jugarán también el mismo día. Su rival será Universidad Católica en el Estadio Sausalito.