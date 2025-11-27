La fecha 29 de la Liga de Primera tendrá un partido cargado de urgencias y contrastes cuando Unión Española reciba en el Estadio Santa Laura a O’Higgins de Rancagua, en un duelo que puede marcar el destino de ambos en este cierre de temporada.

Los dirigidos de manera interina por Gonzalo Villagra viven un momento crítico. El conjunto hispano está atrapado en la zona de descenso y llega con la obligación impostergable de sumar tres puntos para no caer a la Primera B. La presión en Independencia es máxima y no hay margen de error.

Al frente estará un Capo de Provincia que viene de caer ante Universidad de Chile, aunque mantiene intacta su intención de pelear por el Chile 2, el cupo que entrega acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para los de Francisco “Paqui” Meneghini, reencontrarse con los triunfos es clave para sostener su aspiración internacional.

En el último compromiso entre ambas escuadras, O’Higgins lo ganó por 1 a 0 | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

El duelo en Santa Laura se proyecta intenso desde el arranque: Unión obligado a proponer y sumar sí o sí, y O’Higgins buscando reaccionar tras su última derrota para seguir en carrera.

Tres puntos que significan cosas muy distintas para cada lado, pero que para ambos pueden marcar un quiebre definitivo en su temporada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs. O’Higgins por la Liga de Primera?

El duelo está programado para el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Santa Laura-SEK.

¿Cómo y dónde ver el Unión Española vs. O’Higgins?

El trascendental compromiso será transmitido a través de TNT Sports Premium y por la plataformas digital de TNT Sports en HBO MAX.