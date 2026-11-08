Unión La Calera vs. Huachipato en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 27 del Campeonato Nacional

Unión La Calera y Huachipato se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan, por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Unión La Calera recibe a Huachipato este domingo 8 de noviembre desde las 17:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Son pocos los puntos que separan a Unión La Calera de los puestos de descenso, y cada fecha que pasa pesa un poco más. Huachipato llega con la calma de quien ya no corre tanto peligro, pero sin margen para relajarse del todo.

Para el local es casi una final chica: necesita sumar para alejarse de la zona baja y no quiere ni pensar en lo que viene si sigue de racha negativa. Para Huachipato es una chance de estirar la ventaja sobre los puestos de abajo y meterse en la segunda mitad de la tabla con más tranquilidad.

La actualidad de ambos equipos

Unión La Calera no encuentra el funcionamiento que necesita en el momento justo. Viene de caer como visitante ante Coquimbo tras un triunfo importante frente a Universidad Católica, lo que muestra un equipo irregular, capaz de ganarle a un grande pero también de desinflarse cuando el calendario aprieta. Está 14° con 27 puntos en 26 partidos, y cada tropiezo lo acerca más a la zona de pelea por no descender.

Huachipato llega golpeando menos pero también sin contundencia: dos empates seguidos, el último 0-0 como local ante Deportes La Serena, después de haber goleado a O'Higgins. Con 33 puntos y el puesto 11, el equipo de acero no está apurado, pero tampoco puede permitirse estirar la racha sin victorias si quiere despegarse definitivamente de la mitad de tabla para abajo.

El historial entre Unión La Calera y Huachipato

El historial entre ambos está muy parejo: de 28 enfrentamientos, Huachipato ganó 13 y Unión La Calera 12, con 3 empates. En goles también hay cierta paridad aunque con algo más de peso para Huachipato, que anotó 41 contra 34 del local.

En los últimos cruces la balanza se inclinó para el visitante: en el más reciente, de mayo de 2026, Huachipato se impuso 3-1 como local, y también ganó el antecedente anterior, 1-0. Antes de eso hubo partidos más parejos, con triunfos para ambos lados que confirman que en este clásico cualquiera puede llevarse los tres puntos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Huachipato vs. Unión La Calera 3-1 Primera División 09/08/2025 Huachipato vs. Unión La Calera 1-0 Primera División 07/03/2025 Unión La Calera vs. Huachipato 1-0 Primera División 29/07/2024 Unión La Calera vs. Huachipato 2-1 Primera División 25/02/2024 Huachipato vs. Unión La Calera 0-1 Primera División 06/10/2023 Unión La Calera vs. Huachipato 2-4 Primera División 22/04/2023 Huachipato vs. Unión La Calera 2-3 Primera División 08/08/2022 Huachipato vs. Unión La Calera 3-4 Primera División 12/03/2022 Unión La Calera vs. Huachipato 1-0 Primera División 08/11/2021 Unión La Calera vs. Huachipato 0-2 Primera División

Horario del partido

Chile: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Canal 13, Max, TNT SPORTS Premium

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Universidad Católica vs. Deportes Limache — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Audax Italiano vs. Coquimbo — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Ñublense vs. Colo-Colo — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

U de Chile vs. Cobresal — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

Universidad de Concepción vs. O'Higgins — domingo 8 de noviembre, 20:00 hs

En síntesis

Unión La Calera y Huachipato se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 27 del Campeonato Nacional. El partido se transmitirá por Canal 13 , Max y TNT SPORTS Premium .

, y . Unión La Calera suma 27 puntos en el torneo.

suma 27 puntos en el torneo. Huachipato suma 33 puntos en el torneo.