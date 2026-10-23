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Liga de Primera

Audax Italiano empata con Huachipato y así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Este viernes se dio inicio a la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, con el empate 1-1 entre Audax Italiano y Huachipato en La Florida.

Audax Italiano y Huachipato reparten puntos en La Florida. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAudax Italiano y Huachipato reparten puntos en La Florida. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La fecha 25 de la Liga de Primera 2026 se dio inicio este viernes con un atractivo partido en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano empató 1-1 con Huachipato.

La visita abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Maximiliano Rodríguez que no pudo rechazar el portero Tomás Ahumada, luego de un ajustado centro de Maicol León.

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Pero los itálicos no se quedaron ahí y fueron en busca de la ifualdad, la que encontraron en los 34′ con el gol del defensa Felipe Salomoni.

El ex Universidad de Chile incursionó en el ataque, entró como un tren por el centro del área y sacó un zurdazo que se metió en el primer palo del arco que custodiaba Sebastián Mella.

Con este resultado, Audax queda en la duodécima posición con 29 puntos, por ahora seis unidades sobre la zona de descenso.

Mientras que los acereros se metieron en zona de clasificación a Copa Sudamericana, con 35 puntos que los dejan en la sexta ubicación. Aunque deben esperar lo que pase en el resto de la fecha.

Cabe recordar que el líder del torneo es Colo Colo con 54 puntos, seguido por Universidad de Chile (45 pts) y Universidad Católica (42 pts), cuando por delante quedan cinco fechas.

En el otro extremo de la clasificación, Universidad de Concepción (23 pts) y Unión La Calera (18 pts) ocupan los puestos de descenso.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Colo-Colo 54 24 17 3 4 50 27 +23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 41 19 +22
3 Universidad Católica 42 23 13 3 7 50 33 +17
4 Everton 39 24 11 6 7 40 27 +13
5 Palestino 37 24 11 4 9 38 35 +3
6 Huachipato 35 25 10 5 10 35 40 -5
7 Deportes Limache 34 24 10 4 10 45 37 +8
8 Coquimbo Unido 32 24 9 5 10 36 34 +2
9 Deportes Concepción 32 24 9 5 10 26 27 -1
10 Ñublense 32 24 8 8 8 28 37 -9
11 Deportes La Serena 30 24 7 9 8 36 41 -5
12 Audax Italiano 29 24 7 8 9 27 32 -5
13 O’Higgins 27 24 8 3 13 28 38 -10
14 Cobresal 25 24 7 4 13 35 45 -10
15 Universidad de Concepción 23 24 6 5 13 18 40 -22
16 Unión La Calera 18 24 4 6 14 20 41 -21
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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