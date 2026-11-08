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Campeonato Nacional

Alineaciones de Unión La Calera y Huachipato por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Unión La Calera y Huachipato se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union La Calera vs. Huachipato, Campeonato Nacional
Union La Calera vs. Huachipato, Campeonato Nacional

Unión La Calera recibe a Huachipato este domingo 8 de noviembre desde las 17:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Unión La Calera viene de caer 0-1 ante Coquimbo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Huachipato viene de empatar 0-0 con Deportes La Serena y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Unión La Calera y Huachipato

Unión La Calera (4-2-3-1): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez, Yonathan Andía, Rodrigo Pérez, Yerko Leiva, Francisco José Pozzo, Sebastián Sáez, Maximiliano Fernández. DT: John Armijo.

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Huachipato (3-4-1-2): Christian Bravo, Nicolás Vargas, Benjamín Mellado, Rafael Caroca, Cristián Toro, Mario Briceño, Lionel Altamirano, Maicol León, Harold Antiñirre, Maxi Rodríguez, Sergio Núñez. DT: Jaime García.

La previa de Unión La Calera y Huachipato: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 17:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Municipal Nicolas Chahuan
  • Historial: 28 cruces — Unión La Calera ganó 12, Huachipato ganó 13 y empataron 3
  • Último antecedente: 17/05/2026: Huachipato 3-1 Unión La Calera
  • Próximo partido de Unión La Calera: vs. Palestino, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Huachipato: vs. Deportes Concepción, domingo 22 de noviembre
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