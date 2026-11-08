Alineaciones de Unión La Calera y Huachipato por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Unión La Calera recibe a Huachipato este domingo 8 de noviembre desde las 17:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Unión La Calera viene de caer 0-1 ante Coquimbo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Huachipato viene de empatar 0-0 con Deportes La Serena y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Unión La Calera y Huachipato
Unión La Calera (4-2-3-1): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez, Yonathan Andía, Rodrigo Pérez, Yerko Leiva, Francisco José Pozzo, Sebastián Sáez, Maximiliano Fernández. DT: John Armijo.
Huachipato (3-4-1-2): Christian Bravo, Nicolás Vargas, Benjamín Mellado, Rafael Caroca, Cristián Toro, Mario Briceño, Lionel Altamirano, Maicol León, Harold Antiñirre, Maxi Rodríguez, Sergio Núñez. DT: Jaime García.
La previa de Unión La Calera y Huachipato: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 17:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal Nicolas Chahuan
- Historial: 28 cruces — Unión La Calera ganó 12, Huachipato ganó 13 y empataron 3
- Último antecedente: 17/05/2026: Huachipato 3-1 Unión La Calera
- Próximo partido de Unión La Calera: vs. Palestino, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Huachipato: vs. Deportes Concepción, domingo 22 de noviembre