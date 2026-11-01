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Campeonato Nacional

Alineaciones de Huachipato y Deportes La Serena por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Huachipato y Deportes La Serena se enfrentan este domingo 1 de noviembre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Huachipato vs. Deportes La Serena, Campeonato Nacional
Huachipato vs. Deportes La Serena, Campeonato Nacional

Huachipato recibe a Deportes La Serena este domingo 1 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Huachipato viene de empatar 1-1 con Audax Italiano y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Deportes La Serena viene de ganarle 3-1 a Deportes Concepción y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Huachipato y Deportes La Serena

Huachipato (3-5-2): Sebastin Mella, Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Harold Antiñirre, Mario Briceño, Claudio Sepúlveda, Kevin Altez, Maicol León, Sergio Núñez, Maxi Rodríguez. DT: Jaime García.

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Deportes La Serena (3-4-1-2): José Tapia, Ian Franco Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Bruno Gutiérrez, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Gonzalo Escalante, Fernando Dinamarca, Jeisson Vargas, Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.

La previa de Huachipato y Deportes La Serena: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 12:00 (hora de Chile)
  • Historial: 27 cruces — Huachipato ganó 13, Deportes La Serena ganó 8 y empataron 6
  • Último antecedente: 26/04/2026: Deportes La Serena 0-0 Huachipato
  • Próximo partido de Huachipato: vs. Unión La Calera, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Deportes La Serena: vs. Palestino, sábado 7 de noviembre
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