Alineaciones de Huachipato y Deportes La Serena por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Huachipato recibe a Deportes La Serena este domingo 1 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Huachipato viene de empatar 1-1 con Audax Italiano y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Deportes La Serena viene de ganarle 3-1 a Deportes Concepción y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Huachipato y Deportes La Serena
Huachipato (3-5-2): Sebastin Mella, Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Harold Antiñirre, Mario Briceño, Claudio Sepúlveda, Kevin Altez, Maicol León, Sergio Núñez, Maxi Rodríguez. DT: Jaime García.
Deportes La Serena (3-4-1-2): José Tapia, Ian Franco Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Bruno Gutiérrez, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Gonzalo Escalante, Fernando Dinamarca, Jeisson Vargas, Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.
La previa de Huachipato y Deportes La Serena: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora de Chile)
- Historial: 27 cruces — Huachipato ganó 13, Deportes La Serena ganó 8 y empataron 6
- Último antecedente: 26/04/2026: Deportes La Serena 0-0 Huachipato
- Próximo partido de Huachipato: vs. Unión La Calera, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Deportes La Serena: vs. Palestino, sábado 7 de noviembre