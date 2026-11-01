Huachipato vs. Deportes La Serena: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 26 del Campeonato Nacional

Huachipato recibe a Deportes La Serena este domingo 1 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla y ninguno quiere quedar afuera de la pelea por meterse entre los mejores. Un triunfo puede acomodar bastante el cierre de temporada para cualquiera de los dos.
Con la mitad de la tabla tan apretada, cada partido que queda pesa el doble y acá se cruzan dos equipos que necesitan los puntos para no perderle pisada a los de arriba.
La actualidad de ambos equipos
Huachipato llega con el envión de haber ganado dos de sus últimos tres partidos, aunque el empate más reciente ante Audax Italiano le cortó el impulso. Está undécimo con 32 puntos, en una zona media que todavía le permite soñar con meterse en puestos más altos si suma de forma seguida.
Deportes La Serena, por su parte, viene de un buen golpe de autoridad: goleó 3-1 a Deportes Concepción de local después de dos derrotas seguidas que lo habían dejado golpeado, incluida una caída clara ante la U de Chile. Está noveno con 33 puntos, un lugar y una unidad por delante de su rival de turno, así que llega con la chance de sacarle ventaja directa en la tabla.
El historial entre Huachipato y Deportes La Serena
El historial entre ambos tiene a Huachipato como el más ganador: se impuso en 13 de los 27 enfrentamientos, por 8 de Deportes La Serena, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, con 45 tantos convertidos contra 34 del rival.
En los cruces más recientes manda el equipo acerero: viene de dos triunfos seguidos y un empate sin goles en los últimos tres partidos ante Deportes La Serena, que no logra ganarle desde hace varios años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|0-0
|Primera División
|24/08/2025
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|0-2
|Primera División
|30/03/2025
|Huachipato vs. Deportes La Serena
|3-1
|Primera División
|14/08/2022
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|0-1
|Primera División
|20/03/2022
|Huachipato vs. Deportes La Serena
|2-3
|Primera División
|29/10/2021
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|2-2
|Primera División
|25/07/2021
|Huachipato vs. Deportes La Serena
|0-0
|Primera División
|15/11/2020
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|1-0
|Primera División
|25/09/2020
|Huachipato vs. Deportes La Serena
|1-1
|Primera División
|22/07/2012
|Deportes La Serena vs. Huachipato
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Universidad Católica vs. U de Chile — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Cobresal vs. Everton — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs
- Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Huachipato y Deportes La Serena se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Huachipato suma 32 puntos en el torneo.
- Deportes La Serena suma 33 puntos en el torneo.