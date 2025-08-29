A días del esperado Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025, se disputó este viernes 29 de agosto un divertido partido de la prensa en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La iniciativa reunió a periodistas deportivos de distintos medios de comunicación que siguen los pormenores de ambas escuadras, quienes dejaron los micrófonos por unas horas para vestirse de corto y medir fuerzas en la cancha.

El encuentro, con dos tiempos de 30 minutos cada uno, buscó además acercar a los medios con el espíritu competitivo del Superclásico y ofrecer un espectáculo entretenido, en un ambiente relajado y con mucho humor.

El equipo de periodistas de la U | FOTO: Bolavip Chile

¿Cuál fue el resultado del Superclásico de la prensa entre Colo Colo y la U?

Los periodistas de la U superaron a sus colegas de Colo Colo por 2 a 0. Desde el primer minuto, los comunicadores azules se mostraron más coordinados, logrando presionar y aprovechar los errores de sus rivales.

Los goles del Chuncho llegaron gracias a las anotaciones de Javier Cisternas y Nicolás Fajardo, mientras que los reporteros del conjunto Popular intentaron responder con embates aislados, pero la defensa azul estuvo atenta y sólida.

La actividad concluyó entre risas, abrazos y bromas, dejando un ambiente distendido que contrastó con la intensidad que se vive en los enfrentamientos oficiales.