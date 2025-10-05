Uno de los partidos más apasionantes de este año se vivió este domingo en Talcahuano, por la semifinal vuelta de la Copa Chile 2025, donde Huachipato dio vuelta la llave ante Audax Italiano y clasificó a la gran final del torneo.

En el ex Estadio CAP los Acereros impusieron su localía logrando un infartante triunfo por 4-2 (4-3 en el global), donde la llave se definió en la última jugada de la revancha.

Esto porque cuando los siderúrgicos estaban en ventaja por 4-2 con los goles de Lionel Altamirano (26′ y 39′), Renzo Malanca (51′) y Maximiliano Gutiérrez (89′), ocurrió lo impensado que pudo igualar la serie.

El árbitro Gastón Philippe sancionó un penal a favor de los itálicos (90+7′), el que fue pateado por Leonardo Valencia, quien ya había convertido desde la misma vía a los 79′. La apertura de la cuenta había sido de Eduardo Vargas (12′).

Pero su segundo lanzamiento, que fue ejecutado al medio, terminó siendo tapado por el arquero Rodrigo Odriozola, quien se había lanzado para su costado derecho, aunque alcanzó a dejar la pierna izquierda puesta para rechazar el balón.

Mira el VIDEO a continuación:

Esta era la última jugada, por lo que el referee procedió a dar el pitazo final, desatando la algarabía en los dirigidos por Jaime García, quienes festejaron en la cara de los audinos.

Esto generó el malestar en los jugadores de Audax, que sumado a la frustración, se vieron envueltos en un altercado en la cancha.

Huachipato espera al otro finalista de la Copa Chile

Ahora Huachipato espera a su rival para la final de la Copa Chile 2025, que saldrá entre Deportes La Serena y Deportes Limache. Los Tomateros tienen la ventaja de 2-0 en la ida.

La revancha se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.