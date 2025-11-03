Era cosa de tiempo y ayer (domingo) Coquimbo Unido se consagró como el flamante campeón de la Liga de Primera 2025, siendo el monarca del fútbol chileno por primera vez en su historia. En su plantel, hay dos ex Colo Colo.

Así es, a tres fechas del final del torneo, el Pirata ya levantó el título luego de vencer por 2-0 a Unión La Calera, coronando una temporada de ensueño, donde solo han perdido un partido y les han convertido 12 goles.

Una de las claves de esta estrella fue la incorporación del extremo Cristián Zavala a mitad de temporada, quien fue cedido desde Colo Colo hasta diciembre.

El jugador de 26 años le agregó un pulmón al equipo de Esteban González, quien rápidamente aportó con cuatro asistencias.

Ahora al término de la temporada tendrá que verse su futuro, pues debería regresar al Cacique donde no lo pasó nada bien en el primer semestre y tiene contrato vigente por todo el 2026.

El otro jugador que desechó Colo Colo y reforzó a Coquimbo Unido

Pero además de Zavala, en Coquimbo Unido hay otro futbolista que desechó Colo Colo y que ayer se colgó la medalla de campeón.

Se trata del canterano albo Enzo Riquelme, quien a sus 21 años tuvo que desplazarse hasta la Cuarta Región para poder tener más oportunidades.

El mediocampista ofensivo, que también puede jugar como puntero, llegó en marzo al Barbón y sobre la hora del cierre del libro de pases.

En esta campaña ha disputado 5 partidos, sumando 105 minutos que han ayudado al aurinegro para la regla Sub 21. También participó en cuatro compromisos de la Copa Chile.

Enzo Riquelme se proclamó campeón de la Liga de Primera 2025. (Foto: Coquimbo Unido)

El oriundo de San Vicente de Tagua Tagua se fue del Monumental sin poder debutar en el primer equipo, aunque el año pasado terminó siendo parte del plantel que bajó la estrella 34 en el Campeonato Nacional 2024.

También sumó la Supercopa, pero sin participación alguna. Incluso, en la primera parte del año había sido cedido a San Marcos de Arica en la Primera B.

Ahora el pase de Riquelme está en el escritorio de Coquimbo Unido y tiene una opción de firmar por dos años más.

En síntesis