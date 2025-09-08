Este domingo se debería desarrollar, en un principio, la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, pero los últimos días ha habido dudas sobre la realización del evento a disputarse en el Estadio Santa Laura.

Uno que se aburrió de las constantes demoras y aplazamientos fue Vladimiro Mimica, quien en diálogo con Bolavip Chile disparó: “En un fútbol organizado, evidentemente que los compromisos se respetan. Este partido se debió haber jugado en enero, no puede ser que se esté jugando recién en septiembre de este año”.

Hay dudas con la Supercopa. | Foto: Photosport

El histórico relator, por un lado, destroza a Aníbal Mosa y el Cacique con su idea de jugarla a dos partidos: “Ya no hay tiempo para satisfacer la inquietud de Colo Colo de jugar ida y vuelta, las bases dicen que es en cancha neutral”, dijo.

Por otro lado, no se compra los reclamos de la U por el tiempo de descanso: “Esto de los 4 días de diferencia… en Europa juegan 2 veces por semana. No es razón suspenderlo para que la U cumpla contra Alianza días más tardes. En condiciones de que la cancha esté disponible, debe jugarse”, agregó.

¿Se juega o no? Entre martes y miércoles debería quedar sellada la Supercopa y si se disputa o no, donde el Cacique tendría el debut de Fernando Ortiz y la U aboga por un aplazamiento para privilegiar su participación en la Copa Sudamericana.

El último antecedente

Albos y azules se vieron las caras hace poco más de una semana en el Estadio Monumental, donde fue el Cacique el que salió victorioso con un estrecho triunfo por la cuenta mínima con gol de Vicente Pizarro.