Si bien hubo dos atractivos duelos durante el domingo pasado y este lunes, el fútbol chileno regresa con bombos y platillos recién este viernes 17 de octubre.

La realización del Mundial Sub 20 Chile 2025 mantuvo a la Liga de Primera pausada durante poco más de tres semanas, sin embargo, con este certamen ya en su etapa final, la pelotita volverá a rodar en los estadios del balompié criollo.

Antes eso sí, Unión Española y Huachipato animaron un atractivo duelo el domingo 12, mientras que Universidad de Chile hizo lo propio ante Palestino el día siguiente. Aquello trajo interesantes movimientos en la tabla de posiciones de nuestra querida “Chilean Premier League”, torneo que está al rojo vivo con un Coquimbo Unido más que encumbrado en la cima.

El triunfo de los Hispanos sobre los Acereros les permitió salir de la zona de descenso directo, logrando llegar a los 20 puntos y escalando al puesto 14. En tanto, los Azules hicieron lo propio ante Palestino y escalaron hasta el segundo lugar de la tabla igualando a la UC con 42 unidades.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera antes del reinicio del torneo

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Coquimbo Unido 23 17 5 1 36 12 +24 56 2 U. de Chile 23 13 3 7 47 24 +23 42 3 U. Católica 23 12 6 5 35 22 +13 42 4 O’Higgins 23 11 8 4 29 26 +3 41 5 Audax Italiano 23 12 4 7 39 33 +6 40 6 Palestino 24 11 6 7 31 23 +8 39 7 Cobresal 23 11 5 7 30 26 +4 38 8 Colo-Colo 23 9 7 7 36 26 +10 34 9 Huachipato 24 9 4 11 36 38 -2 31 10 Ñublense 23 7 8 8 23 29 -6 29 11 U. La Calera 23 7 5 11 19 24 -5 26 12 Everton 22 5 7 10 24 32 -8 22 13 La Serena 23 5 5 13 26 42 -16 20 14 U. Española 24 6 2 16 28 46 -18 20 15 Deportes Limache 23 4 6 13 25 35 -10 18 16 Iquique 23 3 5 15 23 49 -26 14

Los partidos de la Liga de Primera que animarán este fin de semana

Este viernes regresa toda la acción: Audax Italiano recibirá a Unión La Calera desde las 18:00 horas en La Florida y buscarán seguir encumbrados en la lucha por el título. Más tarde, Deportes Iquique desde las 20:30 luchará ante O’Higgins en su batalla por permanecer en primera.

El sábado 18, Deportes La Serena recibirá a Ñublense en La Portada desde las 15:00 y será Deportes Limache que cierre la jornada sabatina ante Cobresal desde las 17:30 horas.

Al día siguiente, desde las 12:30 horas, Colo Colo viajará para enfrentar al líder Coquimbo Unido con la misión de sumar de a tres y no bajarse de la lucha por ir a copas internacionales. Y a las 15:00, Everton recibirá a Universidad Católica en Sausalito para poner fin a la fecha.