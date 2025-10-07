El evento de UFC en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos cada vez toma más fuerza. Se espera que grandes estrellas y exestrellas de la compañía estén allí. Pero una noticia acaba de remecer a Conor McGregor, sin dudas al menos a nivel marketero, el más grande de todos los tiempos en la compañía.

Y es que irlandés tuvo un problema con la CSAD -Combat Sports Anti-dopping- quienes hicieron oficial una sanción a “The Notorius” por no presentarse a tres controles antidoping durante 2024.

Dichas pruebas ocurrieron el 13 de junio, 19 y 20 de septiembre del mencionado año, poco tiempo después de conocerse su lesión que lo hizo bajarse del anhelado combate de regreso que tendría frente a Michael Chandler.

Si bien la noticia golpea al mundo de las MMA, de milagro, el peleador irlandés zafó de una sanción mayor y, eventualmente, en caso de no ocurrir algún imprevisto previo, podrá decir presente en el evento que se llevaría a cabo en la Casa Blanca.

El comunicado sobre Conor McGregor

McGregor omitió tres intentos de toma de muestras biológicas en un período de 12 meses en 2024, lo que constituye una infracción del ADP de la UFC. Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento para que se les pueda contactar y someterse a la toma de muestras biológicas sin previo aviso. Las pruebas fallidas de McGregor ocurrieron el 13 de junio, el 19 y el 20 de septiembre de 2024 , y fueron clasificadas como Incumplimiento de Paradero por la CSAD según el ADP de la UFC.

Aunque McGregor no se presentó a las pruebas en esas fechas, la CSAD indicó que se estaba recuperando de una lesión y no se estaba preparando para una próxima pelea en el momento de las tres pruebas fallidas. McGregor cooperó plenamente con la investigación de la CSAD, aceptó la responsabilidad y proporcionó información detallada que, según la CSAD, contribuyó a las pruebas fallidas.

Conor McGregor casi se queda fuera del evento que se llevaría a cabo en la Casa Blanca. Zafó de milagro (Foto: Getty)

A pesar de estos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la presentación precisa de informes de paradero y la posibilidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del ADP de la UFC. Considerando la cooperación y las circunstancias de McGregor, la CSAD redujo en seis meses la sanción estándar de 24 meses por tres incumplimientos de paradero. Su período de inelegibilidad comenzó el 20 de septiembre de 2024 (fecha de su tercer incumplimiento de paradero) y finalizará el 20 de marzo de 2026.

La “salvada” de Conor McGregor

Dicho esto, Conor McGregor fue sancionado durante 18 meses. Sin embargo, estos comenzaron a correr el 20 de septiembre de 2024, por lo que dicho plazo se cumplirá el 20 de marzo de 2026, varios meses antes del mes de julio, donde se conmemora la independencia del los Estados Unidos.