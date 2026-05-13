El representante nacional competirá por novena ocasión en las 24 Horas de Nürburgring, una de las carreras tradicionales del automovilismo mundial.

Este fin de semana todos los ojos del automovilismo a nivel mundial estarán sobre las 24 Horas de Nürburgring, uno de los eventos más importantes de esta actividad que en su edición 54° solo tendrá a un piloto chileno en pista y la gran atracción será Max Verstappen.

Así es, el tetracampeón de Fórmula 1 dirá presente en el Infierno Verde de Alemania aprovechando el descanso en la categoría reina, luego del Gran Premio de Miami y previo al Gran Premio de Canadá de la próxima semana.

Mientras que el único representante nacional será Benjamín Hites, con el equipo Black Falcon conduciendo un Porsche 911 GT3 en la categoría CUP 2, generación 992.

En su novena presentación en Nürburgring, el chileno no lo hará solo, pues irá rotando en el asiento con los alemanes Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, más el neerlandés Paul Meijar.

Este es el automóvil en el que compite el chileno Benjamín Hites. (Foto: Prensa Benja Hites)

Por su parte, Verstappen competirá con su propio equipo (Verstappen Racing) que ha conformado para correr en gran turismo, donde si bien compartirá la pista con el chileno, lo hará en una categoría superior, SP9 PRO, la más rápida.

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En esta oportunidad serán 161 coches los que estarán en pista con alrededor de 500 pilotos inscritos, considerando que son tres o cuatro por cada auto.

¿Cuándo comienza la acción en las 24 Horas de Nürburgring?

La carrera arrancará el sábado 16 de mayo a las 09:00 horas de Chile y terminará a la misma hora del domingo 17.

Aunque la actividad comienza este jueves 14 de mayo con las dos primeras sesiones de clasificación. Y el viernes 15 se disputarán las diferentes tandas de Top Qualifying.

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Toda la acción en las 24 Horas de Nürburgring se podrá ver a través del canal de YouTube: ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.

En síntesis