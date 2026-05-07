El equipo austriaco se quiere poner el parche antes de la herida ante una eventual salida del cuatro veces campeón del mundo.

Esta semana no hay carreras en la Fórmula 1 pero ha sido bastante noticia respecto a las movidas que podrían haber en un futuro en el paddock, pues el equipo Red Bull Racing estaría buscando a su nuevo número uno.

En la escudería austriaca son conscientes que pronto podrían perder al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, quien desde el año pasado viene siendo tentado por Mercedes, líder del campeonato 2026.

Además, el neerlandés también ha dejado abierta la puerta para un precoz retiro de la categoría reina del automovilismo, desmotivado por los malos resultados en las dos últimas temporadas.

Si bien Verstappen tiene contrato con la bebida energética hasta 2028, temen por una salida anticipada y se alistan para aquel movimiento.

Y el elegido para tomar aquel asiento sería nada más que Oscar Piastri de McLaren. Así es, según información de Motosport, Red Bull quiere quitarle a uno de sus pilotos a los vigentes bicampeones de constructores.

El australiano tampoco vería con malos ojos de cambiar de equipo para ser el número uno, pues el año pasado tuvo que ceder en la lucha por el título de pilotos ante su compañero Lando Norris.

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Oscar Piastri de McLaren está siendo sondeado por Red Bull Racing. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

El corredor de 25 años está listo para dar el salto, luego de haber ganado nueve grandes premios, lograr seis pole position y alcanzar el podio en 28 ocasiones. Todo esto en solo tres años en el Gran Circo.

Con esto, Red Bull busca dar un golpe en la parrilla que también repercute en su academia, pues contratarían a un consolidado por sobre un novato. Estas han sido verdaderas excepciones, como currió con Mark Webber en 2007 y Sergio ‘Checo’ Pérez en 2021.

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En síntesis