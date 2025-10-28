Luego del mazazo que significó el no contest en la pelea por el título de peso pesado entre Tom Aspinall y Ciryl Gane, los fans de la UFC creyeron que no podría haber más malas noticias que esa. Eso hasta hoy.

Y es que la empresa anunció que su contrato con Disney+ en Latinoamérica ya no va más, por lo que, desde 2026, quienes han disfrutado por años de toda la acción de la compañía en esta plataforma, deberán cambiar su suscripción a otro servicio de transmisión de streaming.

Desde el año entrante, el escenario escogido para presenciar todos los eventos de UFC en nuestro continente será Paramount Plus. El contrato entre las partes se firmó por siete años, período en el que anualmente se transmitirán 13 eventos numerados y 30 UFC Fight Nights.

Dana White celebra el acuerdo entre UFC y Paramount Plus

El presidente y CEO de Ultimate Fighting Championship, Dana White, dejó en clara su postura sobre este acuerdo: “La alianza con Paramount ya ha sido increíble, y simplemente sigue creciendo y mejorando. Esto demuestra lo agresivos que son en este negocio, y me encanta. No puedo esperar para seguir trabajando juntos”.

A su vez, Cindy Holland, presidenta de la división Direct-To-Consumer de Paramount, afirmó: “Ofrecer programación premium de UFC a audiencias globales sigue siendo una prioridad absoluta para Paramount”.

Dana White festeja el acuerdo entre UFC y Paramount+.

“Estamos encantados de ampliar la histórica oferta de contenido de UFC para los suscriptores de Paramount+ en todos los planes, alcanzando a más fanáticos apasionados y comprometidos alrededor del mundo”, complementó.

Latinoamérica (con Brasil incluido) se consolida como uno de los mercados más importantes de la empresa, donde cuentan con 75 millones de fanáticos y 160 atletas activos, bordeando el 25% del total del roster.