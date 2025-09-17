Este fin de semana se vivirá una nueva fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2025, donde el Gran Premio de Azerbaiyán se tomará las pantallas en el siempre atractivo circuito callejero de Bakú.

En esta oportunidad se podría resolver bien anticipadamente al campeón del campeonato de constructores, ya que McLaren está muy cerca de revalidar el título que consiguió la temporada pasada.

La fórmula más práctica para que el equipo inglés asegure una nueva chapa es que sus corredores consigan el 1-2, los mismos que lideran el campeonato de pilotos, el australiano Oscar Piastri (324 puntos) y el británico Lando Norris (293 puntos).

Mientras que quienes buscarán impedir aquello son los de Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

También lo hará el vigente tetracampeón Max Verstappen de Red Bull Racing, que viene de ganar la última carrera en Monza, en el Gran Premio de Italia.

Max Verstappen viene de ganar el Gran Premio de Italia. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

El Gran Premio de Azerbaiyán corresponde a la fecha 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1, en un circuito que mide 6 kilómetros y que cuenta con dos zonas de DRS, que se corre en 51 vueltas, y donde hay que completar 306 kilómetros en total.

Horarios para CHILE del Gran Premio de Azerbaiyán

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 05:30 AM de Chile

05:30 AM de Chile Práctica libre 2: 09:00 AM de Chile

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 05:30 AM de Chile

05:30 AM de Chile Clasificación: 09:00 AM de Chile

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 08:00 AM de Chile

¿Dónde ver en CHILE el Gran Premio de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán, así como toda la temporada de la Fórmula 1, se puede ver a través de la plataforma de pago Disney+ en el plan premium.