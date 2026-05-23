Este sábado se vivió una jornada apasionante en el circuito Gilles Villeneuve por la quinta fecha de la Fórmula 1.

Este fin de semana se está llevando a cabo el Gran Premio de Canadá, válido por la quinta fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, en su temporada 2026, donde hoy se llevó a cabo la Sprint y la clasificación para la carrera del domingo.

El gran ganador de la jornada sabatina terminó siendo George Russell del equipo Mercedes, quien quiere recortar distancia con su compañero Kimi Antonelli, que es el líder del campeonato de pilotos.

Y al menos este sábado pudo descontarle dos puntos, pues ganó la carrera Sprint, dejando en segundo lugar a Lando Norris (McLaren) y en tercero al joven italiano de 19 años.

George Russell, poleman en Canadá

Por la tarde, el show de Russell continuó en la clasificación, donde consiguió el mejor tiempo (1:12.578) abriendo una vuelta sobre el final, casi al límite de que se detuviera el cronómetro. Antonelli quedó a 0.068 del británico.

Con esto, Mercedes asegura la primera fila en la carrera de mañana por el Gran Premio de Canadá. Más atrás estará la pareja de McLaren, con el vigente campeón Norris y Oscar Piastri.

Y en tercera fila largarán los multicampeones, en quinto Lewis Hamilton (Scudería Ferrari) y en sexto Max Verstappen (Red Bull Racing).

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Así quedó la grilla de salida del Gran Premio de Canadá:

La grilla de salida del Gran Premio de Canadá 2026. (Foto: @F1)

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Canadá?

El Gran Premio de Canadá se disputa este domingo 24 de mayo a las 16:00 horas de Chile en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. La transmisión de la carrera será a través de Disney+ Premium.

En síntesis

George Russell ganó la Sprint y logró la pole con 1:12.578.

ganó la Sprint y logró la pole con 1:12.578. Kimi Antonelli clasificó segundo a 0.068, asegurando la primera fila para Mercedes.

clasificó segundo a 0.068, asegurando la primera fila para Mercedes. 24 de mayo a las 16:00 será la carrera transmitida por Disney+ Premium.