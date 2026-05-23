Este domingo se disputa el Gran Premio de Canadá, válido por la quinta fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1. George Russell arranca en la 'pole'.

La pasión de la Fórmula 1 se apodera del domingo con el Gran Premio de Canadá, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Mundial en su temporada 2026.

Los 22 pilotos y los 11 monoplazas están listos y dispuestos para la carrera, que se llevará a cabo durante la tarde en el circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la isla de Notre-Dame en la ciudad de Montreal.

En la ‘pole position’ largará George Russell, quien el sábado ganó la carrera Sprint y luego se quedó con el mejor tiempo en la clasificación. De esta forma, estará al frente en la grilla de salida.

La primera fila será toda para el equipo Mercedes, pues en segunda posición arrancará el sorpresivo líder del campeonato de pilotos, el joven italiano Kimi Antonelli.

El corredor de tan solo 19 años, viene de ganar los últimos tres Grandes Premios: Miami, Japón y China.

Cabe recordar que el GP de Canadá se corre a 70 vueltas en este circuito semicallejero, que tiene una extensión de 4,361 kilómetros.

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La distancia total que deberán recorrer será de 305,27 kilómetros, esto en una hora y media aproximadamente.

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Canadá?

El Gran Premio de Canadá se disputa este domingo 24 de mayo a las 16:00 horas de Chile, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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¿Quién transmite la Fórmula 1?

El Gran Premio de Canadá, así como toda la temporada de la Fórmula 1, se transmite EN VIVO por la plataforma de pago Disney+ Premium.

En síntesis