El siete veces campeón del mundo se refirió a su futuro en la previa del Gran Premio de Canadá.

Este jueves fue el día de conferencias de prensa en la previa del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1, donde todos estaban esperando la palabra de Lewis Hamilton, una de las máximas estrellas del paddock.

La razón, era salir de dudas respecto a su futuro, debido a que en las últimas semanas se rumoreó que podría retirarse de la máxima categoría del automovilismo al cierre de la presente temporada.

Pero el siete veces campeón del mundo sorprendió con su respuesta a los medios presente, pues indicó que al menos respetará su contrato con la Scudería Ferrari hasta 2027, por lo que tampoco descarta seguir estirando su carrera en la F1.

“Sigo teniendo contrato, así que todo está completamente claro para mí. Sigo concentrado, sigo motivado. Sigo amando lo que hago con todo mi corazón, y voy a estar aquí por bastante tiempo, así que acostúmbrense”, lanzó el británico.

En la misma línea, el piloto de 41 años envió un mensaje a quienes lo quieren ver fuera del Gran Circo: “Hay mucha gente que intenta que me retire, y ni siquiera es lo único en lo que pienso. Ya estoy pensando en lo que vendrá después y planificando los próximos cinco años. Pero aún planeo seguir aquí un tiempo más”.

"I'm going to be here for quite some time so get used to it" 😮‍💨



Lewis Hamilton isn't going anywhere! ❤️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/qmgJDVxcKj — Formula 1 (@F1) May 21, 2026

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Cabe recordar que Hamilton es el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1, con 105 victorias y 104 pole position. Su época más próspera fue en Mercedes, cuando consiguió seis títulos mundiales entre 2013 y 2024.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Canadá?

La carrera del Gran Premio de Canadá será el domingo 24 de mayo a las 16:00 horas de Chile en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, válido por la quinta fecha del campeonato mundial 2026.

En síntesis

Lewis Hamilton confirmó que cumplirá su contrato con Ferrari hasta el año 2027.

confirmó que cumplirá su contrato con Ferrari hasta el año 2027. 105 victorias y 104 poles registra el piloto más ganador de la Fórmula 1.

registra el piloto más ganador de la Fórmula 1. 24 de mayo a las 16:00 horas de Chile será el GP de Canadá.