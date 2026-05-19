Este fin de semana se disputa la quinta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá.

Luego de una semana de descanso, la Fórmula 1 sigue su curso con el Gran Premio de Canadá, válido por la quinta fecha del Campeonato Mundial 2026.

La temporada continúa en América, donde hace dos semanas se llevó a cabo el Gran Premio de Miami, que ganó el Italiano Kimi Antonelli del equipo Mercedes.

El joven piloto de la escudería alemana es el líder del campeonato con 100 puntos, pues ha ganado las últimas tres carreras, siendo la gran sorpresa en lo que va del año.

Uno que viene por su revancha es el actual monarca de la categoría, el británico Lando Norris de McLaren, que en la carrera anterior terminó segundo.

En Montreal también se espera que la Scudería Ferrari vuelva a ser competitiva, como en las primeras fechas de esta temporada con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Mientras que otro que viene hambriento es el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull Racing), luego de divertirse el último fin de semana en las 24 Horas Nürburgring con su propio equipo.

Publicidad

Cabe recordar que el Gran Premio de Canadá se corre en el circuito semi-callejero Gilles Villeneuve. Su longitud es de 4.361 kilómetros y la carrera dura 70 vueltas, en las que se recorren 305,270 kilómetros.

Al igual que en China y Miami, el GP de Canadá contará con la modalidad Sprint, que es una carrera corta (19 vueltas) que se lleva a cabo el día sábado, antes de la clasificación. Esta reparte puntos entre el primero y octavo puesto.

Los horarios para Chile del Gran Premio de Canadá

VIERNES 22 DE MAYO

Práctica libre 1: 12:30 horas

12:30 horas Qualy Sprint: 16:30 horas

Publicidad

SÁBADO 23 DE MAYO

Carrera Sprint: 12:00 horas

12:00 horas Clasificación: 16:00 horas

DOMINGO 24 DE MAYO

Carrera: 16:00 horas

Publicidad

¿Dónde ver la Fórmula 1?

El Gran Premio de Canadá así como toda la acción de la Fórmula 1, la puedes ver en vivo y en directo a través de Disney+ Premium.

En síntesis