Tras Unión Española vs. Deportes Iquique: así queda la tabla de Primera B

Unión Española ganó un partido bravo a Deportes Iquique y llegó a cuatro triunfos consecutivos. En otro resultado, Deportes Temuco le ganó como visitante a Deportes Santa Cruz.

En un partido bravo y trabado, Unión Española logró un triunfo clave en la lucha por los puestos de liguilla tras derrotar 2-1 a Deportes Iquique en uno de los duelos que cerró la fecha 12 de Primera B.

Los hispanos, en su aniversario 129 y con su gente en el Estadio Santa Laura, llegaron al cuarto triunfo consecutivo en la Liga de Ascenso, mientras que los ‘Dragones Celestes’ siguen sin escapar del fondo.

El elenco dirigido por Ronald Fuentes debió remar de atrás para llevarse los tres puntos en casa. Y es que los iquiqueños abrieron la cuenta con un maravilloso tiro libre de Agustín Venezia a los 23 minutos.

Andrés Vilches anotó el gol del triunfo hispano ante Iquique (Crédito: Instagram U. Española).

Los de colonia llegarían a la igualdad en el segundo tiempo: a los 50′ Sebastián Pereira decretaría el empate parcial con un fuerte cabezazo tras un ajustado tiro de esquina, mientras que el gol del triunfo se firmaría a los 68′ con un rápida jugada de ataque que finiquitó Andrés Vilches con un cabezazo en el área.

Con este resultado, Unión Española sigue escalando posiciones en la tabla de la Liga de Ascenso y tras el triunfo a Deportes Iquique, los de Independencia alcanzaron el 6° lugar con 20 puntos, mientras que la visita -que se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Venezia- se estancó en la 13° ubicación con 11 unidades.

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En otro resultado de la jornada de lunes, Deportes Temuco derrotó 3-2 a Deportes Santa Cruz como visitante en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García. Los de la Araucanía llegaron a 17 puntos y subieron a la novena casilla de la tabla, mientras que los albiazules se quedaron con 7 unidades en el penúltimo lugar.

Así está la tabla de Primera B