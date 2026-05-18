El exvocalista de La Noche desafió a su excompañero de banda a una pelea sobre un ring. Desde Noche de Combos se entusiasmaron de forma inmediata.

La disputa entre Leo Rey y Alexítico, líder histórico de La Noche, suma un nuevo episodio y nuevamente con polémica. El conflicto entre ambos viene arrastrándose desde hace años, tras la salida del cantante de la reconocida agrupación tropical, en medio de acusaciones por supuestas diferencias económicas, explotación laboral y posteriores enfrentamientos judiciales.

El exvocalista de La Noche ha asegurado en distintas ocasiones que durante su paso por la banda recibió pagos muy inferiores respecto al dinero que generaban los shows del grupo.

Desde el entorno de Alexítico han negado esas versiones, mostrando documentación para desmentir las acusaciones. Con el tiempo, el conflicto escaló aún más: Leo Rey afirmó haber enfrentado varias demandas impulsadas por su excompañero, mientras desde la otra vereda también surgieron cuestionamientos por presuntas extorsiones y exposición de temas personales.

La relación quedó completamente fracturada y, lejos de calmarse, volvió a encenderse este lunes con un inesperado desafío público.

Leo Rey reta a Alexítico a una pelea: “Hay cuentas que arreglar”

A través de un video publicado en Instagram, Leo Rey tomó inspiración en el reciente reto de DJ Méndez a Américo y lanzó una invitación directa a su antiguo compañero de banda.

“Así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien. Espero que no se le haga… porque hay hartas cuentas que arreglar”, comenzó señalando.

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Pero el mensaje fue aún más lejos y apuntó directamente contra Alexítico: “Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y que nunca diste la cara. Si no aceptas, vas a quedar como un maricón ante todo Chile, así que te desafío, Alexítico, a una pelea en un ring”.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, considerando el largo historial de conflictos entre ambos músicos.

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La reacción desde Noche de Combos y Dylantero que alimentó la posibilidad

El desafío llamó la atención incluso fuera del mundo de la música. Desde Noche de Combos, evento chileno que ha ganado notoriedad organizando peleas entre streamers, influencers y figuras públicas, reaccionaron a la publicación con un emoji de guante de boxeo.

La situación tomó más fuerza cuando Dylantero, uno de los creadores y rostros asociados al evento, comentó con emojis de ojos atentos, gesto que fue interpretado por seguidores como una señal de interés ante un posible combate.

Así reaccionaron Dylantero y Noche de Combos a la propuesta de Leo Rey.

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Por ahora, Alexítico no ha respondido públicamente al reto. Sin embargo, el cruce abrió una interrogante impensada hace algunos años: una rivalidad que nació dentro de La Noche podría terminar resolviéndose de forma inesperada sobre un cuadrilátero.

DATOS CLAVE

El cantante Leo Rey retó públicamente a una pelea en un ring a Alexítico.

El conflicto histórico entre ambos músicos comenzó tras la salida del vocalista de La Noche.

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