Este fin de semana se lleva a cabo la fecha 18 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde el 'Gran Circo' regresa a América.

Después de una semana de descanso, la Fórmula 1 retoma su calendario y empieza la etapa por América con el Gran Premio de Estados Unidos, válido por la fecha 18 del Campeonato Mundial 2026.

La última carrera había sido el Gran Premio de Singapur, donde el ganador fue el neerlandés Max Verstappen, quien viene de dos victorias consecutivas para recuperar terreno en el campeonato junto a Red Bull Racing.

Pero el líder indiscutido sigue siendo la joven promesa italiana Kimi Antonelli (340 puntos) del equipo Mercedes, que incluso este fin de semana puede coronarse como campeón del mundo.

Para ello, el corredor de 19 años necesita ganar el domingo y esperar que su compañero George Russell acabe en la novena posición o más atrás. Mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) tiene que terminar como máximo en la quinta ubicación.

Los dos británicos son sus escoltas en el campeonato de pilotos. El primero tiene 238 puntos y el siete veces campeón del mundo lleva 229 unidades.

El Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo entre este viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el Circuito de Las Américas, Austin.

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Luego de esta parada, solo quedarán cinco fechas por delante: México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El Circuito de Las Américas está listo para recibir a la Fórmula 1. (Foto: Sona Maleterova/Getty Images)

Los horarios para Chile del Gran Premio de Estados Unidos:

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Práctica libre 1: 14:30 horas

14:30 horas Práctica libre 2: 18:00 horas

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SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Práctica libre 3: 14:30 horas

14:30 horas Clasificación: 18:00 horas

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Carrera: 17:00 horas

¿Cómo ver en Chile la Fórmula 1 por TV y streaming?

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