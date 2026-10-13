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Impactante imagen del Parque Estadio Nacional tras graves inundaciones en Santiago

Varios recintos del Parque Estadio Nacional quedaron totalmente anegados tras el temporal de este martes en la capital.

Alerta máxima por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.
© PhotosportAlerta máxima por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Las fuertes lluvias que afectaron a gran parte de Santiago durante la tarde de este martes dejaron importantes daños en la infraestructura del Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Las precipitaciones provocaron inundaciones en distintos recintos deportivos del complejo, entre ellos el Court Anita Lizana, el Polideportivo y el Centro Paralímpico quedaron completamente anegados, según imágenes difundidas por Radio ADN.

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La emergencia se produce justo antes de los conciertos de BTS, programados para comenzar este miércoles en el Estadio Nacional. Ante estos eventos, se han extremado las medidas de seguridad en el recinto, en medio de la preocupación por los efectos que dejó el sistema frontal.

De acuerdo con los registros de precipitaciones, Macul fue una de las comunas más afectadas, con un acumulado de 39,4 milímetros. En San Joaquín se contabilizaron 28 milímetros, mientras que en Independencia cayeron 25 milímetros durante la jornada.

Revisa las imágenes del Estadio Nacional

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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