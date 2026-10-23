Fernando Gago despeja dudas sobre su futuro en la U: “¿De fútbol no vamos a hablar?”

El DT de Universidad de Chile perdió la paciencia en conferencia de prensa. Se molestó por las preguntas acerca de la crisis de Azul Azul.

Universidad de Chile es un mar de dudas. El futuro institucional es incierto ante la inminente revocación del directorio de Azul Azul y el arribo de un nuevo propietario, pero ello no le quita el foco a Fernando Gago.

El DT argentino se presentó en conferencia de prensa y fue consultado sobre los cambios que se realizarán en la concesionaria, a lo que reaccionó indiferente. Prioriza lo que puede controlar, principalmente en el equipo adulto.

En primera instancia, aclaró cómo han sido estas semanas en las que el club se alista para modificaciones claves. Su presidenta, Cecilia Pérez, dejará el cargo, siguiendo el camino de Michael Clark. Este último está en prisión preventiva.

“Tuve la conversación con la gente que tuve que tenerla, con la que habló generalmente todos los días, todas las mañanas, Manuel (Mayo)… A partir de eso trabajamos y seguimos trabajando de la misma manera”, comentó.

Sobre la misma línea, el estratega agregó: “No me corresponde a mí hablar de cosas que no sé. Porque son cosas que no sé. Lo único que si sé y en lo que trato de enfocarme es lo deportivo”.

Fernando Gago despeja incógnitas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago aclara su futuro en Universidad de Chile

Tras ello y sin siquiera escuchar cómo finalizaba la cuarta pregunta de la misma índole, el entrenador interrumpió al periodista correspondiente y lanzó: “¿De fútbol no vamos a hablar?“.

Luego, el comunicador continuó en su labor y le consultó sobre una posible salida de Universidad de Chile por el escándalo en Sartor. El director técnico bajó las revoluciones y contestó.

“Nosotros tenemos que trabajar en el partido que viene. Tenemos que trabajar en el objetivo que tenemos y, a partir de eso, yo tengo un año más de contrato. Dale, ¿de fútbol una? Dale“, manifestó.