La parrilla de la Fórmula 1 para la próxima temporada está casi completa luego del anuncio del brasileño Rafael Camara.

La Fórmula 1 tendrá a cuatro pilotos latinoamericanos la próxima temporada, luego que el equipo Haas confirmara el ascenso de un nuevo corredor brasileño a la parrilla.

Se trata de Rafael Camara de 21 años, quien viene liderando el Campeonato Mundial de Fórmula 2. El joven piloto nacido en Recife es parte de la academia Ferrari y reemplazará al francés Esteban Ocon, quien deja su asiento en la escudería estadounidense.

Con ello, la próxima temporada aumenta el número de latinos en la grilla de la F1, pues se une a su compatriota Gabriel Bortoleto de Audi, al argentino Franco Colapinto de Alpine y al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez de Cadillac.

La última vez que hubo cuatro latinos en el ‘Gran Circo’ fue en la temporada 2016, con los mexicanos Checo Pérez (Force India) y Esteban Gutiérrez (Haas), más los brasileños Felipe Massa (Williams) y Felipe Nasr (Sauber).

Así va quedando la parrilla de la Fórmula 1 para el 2027. (Imagen: F1)

Nico Pino se ilusiona

Esta sin duda que es una luz de esperanza para el chileno Nicolás Pino, quien ha iniciado oficialmente su camino rumbo a la principal categoría del automovilismo luego de firmar por la agencia del español Fernando Alonso, bicampeón del mundo que sigue vigente en Aston Martin.

Publicidad

En los últimos días al corredor de 22 años se le vio realizando pruebas de F2 en Aragón, España, categoría en la que podría tener una oportunidad.

Cabe recordar que Chile no tiene un piloto en la F1 desde hace 43 años, siendo Eliseo Salazar el único hasta ahora.

¿Dónde ver la Fórmula 1 en Chile?

Toda la acción del Campeonato Mundial de Fórmula 1 la puedes ver a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.