Terence Crawford hizo historia este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas frente a más de 70.000 personas. El estadounidense dio el batacazo y se impuso por decisión unánime ante Saúl “Canelo” Álvarez, convirtiéndose en nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

Aquella victoria convirtió a “Bud” en uno de los mejores de la historia sin lugar a dudas. Este triunfo (el número 42 en su historia), lo hace además el primer campeón indiscutido en tres categorías distintas de peso en la era moderna del boxeo.

La batalla marcó increíbles récords tanto en presencia de espectadores como de audiencia, ya que más de 4.6 millones de personas habían estado pendientes a Netflix para no perderse los detalles del combate.

La duda de los fanáticos ahora es solo una ¿habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford? para responder a aquello, no hay que remitirse solamente a los dichos e intenciones de los peleadores.

El futuro de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

En la conferencia post pelea, ambos peleadores dejaron abierta la chance de volver a verse las caras sobre el ring. Sin embargo, hay que considerar los contratos que ambos tienen de por medio con Turki Alalshikh, el multimillonario árabe de 43 años que posee el título de consejero de la Corte Real de Arabia Saudí con rango de ministro desde 2017 y es presiente de la Autoridad General de Entretenimiento a partir de 2018.

El tapatío aún tiene que cumplir con dos peleas más en su contrato en Arabia Saudita. Su siguiente combate está programado para febrero de 2026 y su rival aún está en veremos.

Terence Crawford y Canelo Álvarez podrían verse las caras en el futuro… aunque es poco probable que sea en su siguiente combate (Foto: Getty)

David Benavídez es el nombre que suena en el horizonte de “Bud” y Canelo. Pero las posibilidades son otras más. Crawford también está bajo contrato con este mencionado árabe.

Antes de un posible episodio dos contra el mexicano, en su horizonte aparecen nombres más probables como los de Dmitri Bivol, Artur Beterbiev y Hamzah Sheeraz, todos con vínculo al empresario jeque.