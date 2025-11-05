Este fin de semana se lleva a cabo la fecha número 21 del campeonato mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2025, la que está llegando a su fin, pues por delante solo quedan cuatro grandes premios.
El primero de ellos es el Gran Premio de Brasil, el más cercano a Chile de todo el calendario, pues es el único que se corre en Sudamérica.
En esta oportunidad se espera una gran lucha entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri con Max Verstappen (Red Bull Racing), quienes están en la disputa por el campeonato de pilotos.
Cabe recordar que el campeonato de constructores ya está resuelto, pues se lo adjudicó por segundo año consecutivo el equipo papaya con sede en Woking, Inglaterra.
También se espera que la Scudería Ferrari tenga algo que decir en el autódromo de Interlagos, donde hasta ahora ha tenido mayor éxito con el monegasco Charles Leclerc. Mientras que el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, espera salvar su primera temporada con el cavallino rampante y subirse al podio.
El Gran Premio de Brasil que se lleva a cabo en Sao Paulo se correrá entre este viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, con una carrera Sprint entremedio.
Los horarios del Gran Premio de Brasil para Chile
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
- Práctica Libre 1: 10:30 horas
- Clasificación Sprint: 14:30 horas
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
- Carrera Sprint: 10:00 horas
- Clasificación GP de Brasil: 14:00 horas
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
- Carrera GP de Brasil: 13:00 horas
En síntesis
- La fecha 21 del campeonato mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en Brasil.
- El Gran Premio de Brasil se correrá en Sao Paulo desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre.
- Lewis Hamilton compite en su primera temporada con la escudería Ferrari.