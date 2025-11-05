Este fin de semana se lleva a cabo la fecha número 21 del campeonato mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2025, la que está llegando a su fin, pues por delante solo quedan cuatro grandes premios.

El primero de ellos es el Gran Premio de Brasil, el más cercano a Chile de todo el calendario, pues es el único que se corre en Sudamérica.

En esta oportunidad se espera una gran lucha entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri con Max Verstappen (Red Bull Racing), quienes están en la disputa por el campeonato de pilotos.

Justamente Max Verstappen fue el último ganador del Gran Premio de Brasil en 2024. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Cabe recordar que el campeonato de constructores ya está resuelto, pues se lo adjudicó por segundo año consecutivo el equipo papaya con sede en Woking, Inglaterra.

También se espera que la Scudería Ferrari tenga algo que decir en el autódromo de Interlagos, donde hasta ahora ha tenido mayor éxito con el monegasco Charles Leclerc. Mientras que el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, espera salvar su primera temporada con el cavallino rampante y subirse al podio.

El Gran Premio de Brasil que se lleva a cabo en Sao Paulo se correrá entre este viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, con una carrera Sprint entremedio.

Los horarios del Gran Premio de Brasil para Chile

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

Práctica Libre 1: 10:30 horas

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 10:00 horas

Clasificación GP de Brasil: 14:00 horas

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

Carrera GP de Brasil: 13:00 horas

En síntesis