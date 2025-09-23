Este fin de semana se disputa la revancha entre Los Cóndores y Samoa por el repechaje para el Mundial de Australia 2027, donde Chile cerrará como local ante los polinésicos.

La selección chilena de rugby tiene grandes posibilidades de abrochar su clasificación a la segunda cita planetaria consecutiva, luego de haber empatado 32-32 el pasado sábado en Real Salt Lake, Estados Unidos.

Esta vez el equipo nacional será local en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde en primera instancia las autoridades habían aprobado un aforo de solo 12 mil espectadores, ya que en paralelo la Región de Valparaíso estaría albergabdo el Mundial Sub 20.

Aquello generó malestar en el mundo del rugby, que desencadenó en toda una campaña de protesta para aumentar la capacidad, considerando la importancia de este compromiso decisivo.

Finalmente las autoridades revocaron la primera medida y terminaron cediendo ante la presión mediática, por lo que este choque se disputará con 20 mil espectadores.

Así lo confirmó el propio delegado presidencia de Valparaíso, Yanino Riquelme: “Ante la petición de la federacón de rugby para aumentar el aforo a 20 mil espectadores en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, la subsecretaría del interior apoyó a esta delegación regional de Valparaíso, coordinando con la subsecretaría de deportes y el ministerio de seguridad, para que exista la capacidad operativa y logística de Carabineros de Chile y a su vez se cumpla el compromiso de la organización de aumentar la seguridad privada que requiere un evento de estas características”.

“En las conversaciones, la federación mostró su compromiso de contar con las condiciones necesarias para que la realización de este tan esperado partido se efectúe de la mejor manera posible”, completó.

El Estadio Sausalito albergará con aforo completo a Los Cóndores vs Samoa. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Los Cóndores vs Samoa?

La revancha entre Chile y Samoa se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Este choque será transmitido por ESPN y las entradas van desde $5.750 en galería (adulto) hasta $57.700 en el sector VIP.