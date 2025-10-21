Todo listo para que este martes 21 de octubre arranque la temporada 2025-2026 de la NBA, con dos enfrentamientos de alto vuelo que le darán punto de partida a la liga de baloncesto más importante del planeta. En el Crypto.com Arena, Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors animarán el partido más esperado del año en la jornada inaugural.

Los Lakers, dirigidos por J.J. Redick, llegan con el objetivo de volver a pelear por el anillo tras una temporada irregular. Con LeBron James en su campaña número 23 -aunque fuera del debut por lesión- y Luka Doncic a la cabeza, el quinteto californiano intentará imponer su fortaleza física y experiencia.

En frente estará Golden State Warriors, que esta temporada buscará volver a competir en la primera línea tras un 2024-2025 donde sólo alcanzaron las semifinales de conferencia. Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green vuelven a liderar a un equipo que busca demostrar que todavía tiene cuerda para luchar en la competitiva Conferencia Oeste.

No será el único duelo de la jornada, ya que los fuegos lo abrirán el vigente campeón Oklahoma City Thunder enfrentando de local en el Paycom Center a Houston Rockets por la Conferencia Este.

El vigente campeón Oklahoma City Thunder abre los fuegos de la NBA ante Houston Rockets (Getty Images).

Horario NBA martes 21 de octubre

Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets

México: 17:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors

México: 20:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

NBA: Dónde ver EN VIVO Thunder vs. Rockets y Lakers vs. Warriors

Ambos duelos serán transmitidos en Chile por las plataformas de TNT Sports y HBO Max. Según la señal deportiva, el choque entre Thunder vs. Rockets irá por TNT Sports Premium, mientras que Lakers vs. Warriors será transmitido por la señal básica de TNT Sports.