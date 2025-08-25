Clash in Paris era el lugar y Stephanie Vaquer la candidata a ser la nueva campeona femenina de WWE ante Naomi. Sin embargo, una noticia personal de su rival “golpeó” de lleno a “La Primera”.

El asunto es que hace cerca de una semana, la monarca debió dejar el título vacante debido a una importante noticia: en unos meses será madre y, lógicamente, no puede luchar mientras gesta a su bebé.

Si bien esto hizo pensar a muchos que la luchadora de San Fernando tendría su chance dorada, la WWE no se maneja bajo estos términos, por lo que debió darle un giro al libreto de la peleadora nacional.

¿Qué se viene para Stephanie Vaquer?

Ante la cancelación de este combate a desarrollarse en París, la peleadora nacional ahora necesitaba saber cuáles serían sus próximos pasos. Adam Pearce se los hizo saber ante todos los fans durante el más reciente episodio de Monday Night RAW.

“Tú eres la retadora número uno al título mundial femenino de WWE, eso nadie te lo va a quitar. Pero la situación de Naomi, técnicamente el título está vacante. En París no va a poder suceder (la pelea). Sé que estás decepcionada, yo también, pero tendrás tu lucha por el campeonato”, le declaró el directivo a “La Primera”.

“Tengo una oponente (para ti) en mente, termino esta semana con los detalles y cuando termine la misma, sabrás con certeza a quién te vas a enfrentar”, agregó.

Stephanie Vaquer no decayó ante el anuncio, por lo que declaró más que convencida: “Deseaba estar en París, pero estaré lista cuando suceda“.