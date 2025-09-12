Los fanáticos de los deportes de combate se visten de gala este sábado 14 de septiembre. La principal atracción llega de la mano de Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2), quien se mide ante Terence Crawford (41-0) por los títulos mundiales del peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Serán 200 millones de dólares que serán repartidos entre ambos peleadores. El mexicano se queda con tres cuartos del botín, mientras que el estadounidense se lleva el resto.

Canelo viene de vencer por decisión unánime en una criticada actuación al cubano William Scull. Por su parte, “Bud” se impuso a Israil Madrimov también por la vía de las tarjetas.

Habrá ocho atractivos combates en toda la velada, destacando también la pelea entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. a 10 asaltos en el peso superwelter.

¿Va por ESPN? así se podrá ver EN VIVO a Canelo vs. Crawford

En esta pasada, ni DAZN ni ESPN serán los encargados de transmitir la velada que culminará con la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford. Netflix fue quien se adjudicó el 100% de los derechos de transmisión de toda la velada.

A su vez, esto significó un duro mazazo para el pueblo mexicano que vibra con los combates de su compatriota, ya que tampoco será transmitido por la TV abierta de su país.

Canelo vs. Crawford: horarios para todo Latam

Horario evento Países de LATAM 16:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cabe destacar que estos horarios son para el inicio de la velada que contará con nueve peleas, es decir, el combate de fondo entre Canelo vs. Crawford sería al rededor de cinco horas después del inicio según tu país.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Cartelera completa