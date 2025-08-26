A poco más de un mes de la muerte de Ozzy Osbourne, quien alcanzó a decir adiós a sus fans en el increíble concierto “Back to the Beginning”, el dolor sigue calando hondo entre toda su enorme comunidad y, lógicamente, de su familia.

Hasta ahora, la memoria del “Mad Man” fue siempre honrada en todo el mundo como solo él merecía, siendo recordado como el gran prócer del heavy metal quien entregó todo de sí durante cinco décadas junto con su proyecto solista y, por supuesto, con los legendarios Black Sabbath.

En Birmingham todo son homenajes para el histórico músico. Sin embargo, la WWE llevó esto a niveles más lejanos, causando bastante polémica en su visita a aquella ciudad previo al evento Clash in Paris de este fin de semana.

Resulta que Becky Lynch se encuentra en plena rivalidad con Nikki Bella. Hasta allí, todo bajo los parámetros de cómo es un espectáculo de lucha libre… sin embargo a “The Man” y a la WWE se les pasó la mano con un desubicado comentario que involucra la muerte del “Príncipe de las Tinieblas” y que, lógicamente, no dejó nada contentos ni a los fans ni mucho menos a la familia de Ozzy.

El comentario de Becky Lynch que causó la furia de la familia de Ozzy Osbourne

El rol de Lynch en esta pasada es el de un “heel” (villano), pero de igual forma, su comentario estuvo muy pasado de rosca: “No voy a luchar en Birmingham. Lo único bueno que salió de aquí murió hace un mes”, comenzó diciendo.

Pero es no fue todo, sino que además declaró: “Pero para ser justos con Ozzy Osbourne, tuvo la sensatez de mudarse a Los Ángeles, una ciudad de verdad. Porque si yo viviera en Birmingham, también me moriría”.

Claramente las pifias tras aquello no se hicieron esperar, aunque eso fue lo de menos, ya que la reacción de Kelly Osbourne, hija del fallecido Ozzy, no se hizo esperar.

A través de sus historias de Instagram, Kelly no tuvo piedad: “[Becky Lynch] ¡Eres una basura irrespetuosa! A Birmingham le importas tan poco que ni te salvaría si ardieras. ¡¡¡Vergüenza debería darle a la WWE permitir que se digan esas cosas sobre mi padre y su casa!!!”.

De momento, la empresa de lucha libre no ha mencionado comentario alguno, así como tampoco Becky Lynch, aunque muy probablemente deban salir a ofrecer alguna declaración al respecto de este desafortunado comentario.