Deportes Temuco tiene nuevo entrenador. Se trata de Arturo Sanhueza, quien vivirá su primera experiencia como DT principal en un equipo, aquello tras ser asistente de Erwin Durán en Deportes La Serena. El excapitán de Colo Colo y el Pije en su etapa como jugador, dejó claro que tomó el desafió porque tenía la necesidad de liderar un proyecto.

“El año pasado me tocó la suerte de poder estar con el profe Erwin, hicimos un trabajo muy bueno y tuvimos la posibilidad de salir campeones, mi primera experiencia como entrenador, en este caso como entrenador asistente. Yo ya sentía la necesidad de poder ser el líder o la cabeza de un equipo para poder dar la impronta que uno quiere”, confesó en su conferencia de prensa de presentación.

También reconoce que lo ilusiona ver el plantel que tiene el cuadro de la Novena Región: “Indudablemente que con la calidad de futbolistas que hay uno siempre se ilusiona”.

El estratega reveló que quiere inculcarle al equipo: “Lo que nosotros proyectamos o lo queremos proyectar primero es tranquilidad a los futbolistas y luego una impronta de mucha agresividad. Una agresividad bien entendida, en torno de poder querer el balón, atacar de forma constante, correr no correr tanto peligro en la zona agresiva”.

En ese sentido, considera que tiene la capacidad para sacar adelante al equipo: Cosas que la pueden ver prácticamente todos los entrenadores, pero nosotros creemos que tenemos las armas como para poder entregársela y poder sacar este momento incomodo que tienen estos jugadores y el club en general”.

Deportes Temuco marcha en el duodécimo puesto de la Primera B con 28 puntos, aquello tras 25 fechas. Foto: Photosport)

Héctor Arturo Sanhueza quiere que los jugadores de Deportes Temuco distruten de jugar en el Germán Becker

El DT deja clara cuál su idea de equipo: “Hoy terminando la práctica más ilusionado con la recepción de ellos. Vamos a tratar de dar una impronta de ojalá un equipo muy compacto, muy agresivo, muy intenso para poder jugar los partidos”.

“No solamente al inicio, sino durante todo el tiempo, por eso también estamos trabajando con el profe Cristóbal que tiene mucha experiencia y que los va ayudar a que estos futbolistas puedan sentirse cómodos cuando juegan y disfrutar el momento de lo que es jugar en el Becker”, agregó dejando claro que quiere que los jugadores logren disfrutar en los partidos de local.