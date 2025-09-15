Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta se enfrentaron en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en el último compromiso de la fecha 25 del Campeonato de Primera B. El encuentro terminó igualado 1-1 en un dramático desenlace en el norte del país.

Felipe Álvarez marcó el primer tanto del compromiso en el minuto 53. Felipe Báez lanzó el balón al centro del área en un tiro libre, el arquero Julio Fierro no pudo capturar el balón y le quedó al delantero que logró marcar.

El León de Atacama empató con un cabezazo de Manuel López, quien en el segundo palo apareció para conectar el balón para conectar un centro desde la derecha de Matías Gallegos a los 86’.

El León de Atacama suma un punto que le permite llegar a 42.Por ahora, marcha en el segundo lugar y logra mantener el invicto sin derrotas en caa temporada en el Campeonato de Primera B.

# Club Pts PJ G E P GF GC DG 1 U. Concepción 43 25 13 4 8 31 20 11 2 Copiapó 42 25 11 9 5 32 16 16 3 San Marcos 41 25 12 5 8 33 30 3 4 S. Wanderers 39 25 10 9 6 37 29 8 5 Cobreloa 38 25 10 8 7 36 37 -1 6 Antofagasta 37 25 9 10 6 37 27 10 7 D. Concepción 35 25 10 5 10 34 31 3 8 San Luis 35 25 9 8 8 27 29 -2 9 Rangers 33 25 7 12 6 28 28 0 10 Recoleta 33 25 8 9 8 25 29 -4 11 Magallanes 29 25 7 8 10 24 27 -3 12 Temuco 28 25 6 10 9 27 33 -6 13 U. San Felipe 26 25 7 5 13 26 33 -7 14 Santa Cruz 26 25 6 8 11 27 35 -8 15 Curicó Unido 24 25 5 9 11 28 34 -6 16 S. Morning 19 25 7 7 11 19 33 -14

El Campanil sigue puntero en la Primera B

Universidad de Concepción celebra, pues mantiene el liderato con 43 puntos. Aquello tras igualar 0-0 en su visita a Santiago Morning en el estadio Municipal de La Pintana. Copiapó tuvo la chance, pero no logró quedarse con el triunfo.

Por su parte, Deportes Antofagasta queda en el sexto lugar con 37 puntos, situación que lo tiene en zona de Liguilla de Ascenso.