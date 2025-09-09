Deportes Temuco tuvo una jornada intensa ante Deportes Copiapó en el estadio Germán Becker por la decimocuarta fecha del Campeonato de Primera B. El encuentro terminó 2-2, un resultado que no le sirve al Pije en su objetivo de llegar a la Liguilla.

Marcelo Salas no estaba para nada contento con el arbitraje. De hecho, vivió se acercó al cuarto árbitro protestando por la tarjeta roja a Vicente Lavín, así lo consignó el silbante Diego Flores en su informe arbitral.

“Al minuto 45+5 ingresan al sector del 4to árbitro el Sr. José Marcelo Salas Melinao y el Sr. Roberto Rojas Mercado, manifestando su descontento por una tarjeta roja exhibida al jugador N° 20 de Deportes Temuco Sr. Vicente Lavín”, informó Flores.

El árbitro principal del compromiso mencionó la actitud del timonel del cuadro de la Novena Región: “Ante lo cual el 4to árbitro les comunica que no podían estar ahí debido a que no se encontraban inscritos en la planilla de partido, por lo cual el Sr. José Marcelo Salas le responde ‘soy el presidente, si puedo estar acá’”

Además en el informe se reveló que Salas lanzó un insulto: “Posterior, el Sr. Salas hace un gesto a la cámara de TV y le dice al 4to árbitro ‘increíble, informa todo, ahueonao’, haciendo caso omiso al 4to árbitro”.

Marcelo Salas estaba en una zona que no le correspondía en el partido de Deportes Temuco ante Deportes Copiapó e insultó al cuarto árbitro. (Foto: Photosport)

Funcionario de Deportes Temuco se lanzó contra el arbitraje

Además Diego Flores informó sobre funcionario del Pije que lanzó insultos: “Al minuto 86 es retirado del terreno de juego el Coordinador de los Pasabalones Sr. Víctor Vallejos Cartes, por gritar a viva voz en contra del 4to árbitro ‘ son muy malos estos hueones, siempre nos cagan a nosotros’. Cabe mencionar que el Sr. Víctor Vallejos, no se encontraba inscrito en la panilla de partido”.