Este sábado Magallanes vivió una jornada de alto voltaje en San Bernando al vencer 2-0 a Deportes Temuco y de esta forma alejarse de los últimos puestos para soñar con acercarse a los lugares de Liguilla de Promoción.

La apertura de la cuenta fue obra de Alessandro Toledo cuando el reloj marcaba 45 minutos y todos pensaban que se irían 0-0 al descanso.

Los visitantes entraron con todo en la segunda parte para intentar llegar al empate, pero el equipo de Miguel Ponce se vio bien en defensa y con la seguridad del portero Bernatene.

Magallanes resistía el 1-0 hasta que César Valenzuela pondría el 2-0 para tranquilidad del Manojito de Claveles, que viene de celebrar tres partidos al hilo.

Con este triunfo, la Academia llegó a 29 puntos, pasando a Deportes Temuco que se quedó con 28, y quedó a tiro de cañón, a sólo cuatro de Deportes Recoleta, que está en zona de clasificación a Liguilla.

Así quedó la tabla de posiciones

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1Universidad de Concepción2513483120+1143
2Copiapó2411853115+1641
3Santiago Wanderers2410863628+838
4San Marcos2411583030038
5Antofagasta249963626+1036
6Concepción2410593428+635
7San Luis259882629-335
8Cobreloa249873237-535
9Recoleta248972525033
10Rangers2461262627-130
11Magallanes2578102427-329
12Temuco2561092733-628
13Unión San Felipe2475122531-626
14Santa Cruz2467112634-825
15Curicó Unido2559112833-524
16Santiago Morning25711193347-1419