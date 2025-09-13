Este sábado Magallanes vivió una jornada de alto voltaje en San Bernando al vencer 2-0 a Deportes Temuco y de esta forma alejarse de los últimos puestos para soñar con acercarse a los lugares de Liguilla de Promoción.
La apertura de la cuenta fue obra de Alessandro Toledo cuando el reloj marcaba 45 minutos y todos pensaban que se irían 0-0 al descanso.
Los visitantes entraron con todo en la segunda parte para intentar llegar al empate, pero el equipo de Miguel Ponce se vio bien en defensa y con la seguridad del portero Bernatene.
Magallanes resistía el 1-0 hasta que César Valenzuela pondría el 2-0 para tranquilidad del Manojito de Claveles, que viene de celebrar tres partidos al hilo.
Con este triunfo, la Academia llegó a 29 puntos, pasando a Deportes Temuco que se quedó con 28, y quedó a tiro de cañón, a sólo cuatro de Deportes Recoleta, que está en zona de clasificación a Liguilla.
Así quedó la tabla de posiciones
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Universidad de Concepción
|25
|13
|4
|8
|31
|20
|+11
|43
|2
|Copiapó
|24
|11
|8
|5
|31
|15
|+16
|41
|3
|Santiago Wanderers
|24
|10
|8
|6
|36
|28
|+8
|38
|4
|San Marcos
|24
|11
|5
|8
|30
|30
|0
|38
|5
|Antofagasta
|24
|9
|9
|6
|36
|26
|+10
|36
|6
|Concepción
|24
|10
|5
|9
|34
|28
|+6
|35
|7
|San Luis
|25
|9
|8
|8
|26
|29
|-3
|35
|8
|Cobreloa
|24
|9
|8
|7
|32
|37
|-5
|35
|9
|Recoleta
|24
|8
|9
|7
|25
|25
|0
|33
|10
|Rangers
|24
|6
|12
|6
|26
|27
|-1
|30
|11
|Magallanes
|25
|7
|8
|10
|24
|27
|-3
|29
|12
|Temuco
|25
|6
|10
|9
|27
|33
|-6
|28
|13
|Unión San Felipe
|24
|7
|5
|12
|25
|31
|-6
|26
|14
|Santa Cruz
|24
|6
|7
|11
|26
|34
|-8
|25
|15
|Curicó Unido
|25
|5
|9
|11
|28
|33
|-5
|24
|16
|Santiago Morning
|25
|7
|11
|19
|33
|47
|-14
|19