Este sábado Magallanes vivió una jornada de alto voltaje en San Bernando al vencer 2-0 a Deportes Temuco y de esta forma alejarse de los últimos puestos para soñar con acercarse a los lugares de Liguilla de Promoción.

La apertura de la cuenta fue obra de Alessandro Toledo cuando el reloj marcaba 45 minutos y todos pensaban que se irían 0-0 al descanso.

Los visitantes entraron con todo en la segunda parte para intentar llegar al empate, pero el equipo de Miguel Ponce se vio bien en defensa y con la seguridad del portero Bernatene.

Magallanes resistía el 1-0 hasta que César Valenzuela pondría el 2-0 para tranquilidad del Manojito de Claveles, que viene de celebrar tres partidos al hilo.

Con este triunfo, la Academia llegó a 29 puntos, pasando a Deportes Temuco que se quedó con 28, y quedó a tiro de cañón, a sólo cuatro de Deportes Recoleta, que está en zona de clasificación a Liguilla.

Así quedó la tabla de posiciones