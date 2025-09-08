En Cobreloa caló hondo la dura derrota que les propinó anoche Deportes Concepción por 4-0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 24 de la Liga de Ascenso 2025.

Los loínos vienen de tres partidos sin conocer la victoria, situación que los ha alejado de la lucha por el título en la Primera B e incluso los tiene en los últimos de clasificación para la liguilla.

Actualmente los Mineros están en la séptima posición con 35 puntos, muy lejos del nuevo líder que es Universidad de Concepción con 42 unidades.

Tras lo sucedido el domingo en Collao, habló con los medios una de las figuras del cuadro naranja, el delantero Gustavo Gotti, quien fue severo con el presente del equipo.

“Durísima derrota, no sé si era para un 4-0, habría que analizarlo después. Nos vamos muy dolidos, nos vamos sin nada. Momento duro, hay que asumirlo, momento difícil. Nos queda ahora procesar este viaje y ya mañana dar vuelta la página y empezar a pensar en Recoleta y dejar esos puntos en casa”, comenzó diciendo.

“Hay que asumirlo, nos vamos golpeados porque es una derrota durísima que no se esperaba y se nos escaparon una buena cantidad de puntos, con los del otro día de local más los de hoy. Y pensar en Recoleta, porque sino va a seguir la cosa”, continuó.

“Por eso arrancamos la charla que no sé si es para irnos con un 4-0 abajo, hicimos un gran desgaste como para empatar el partido. No se encontró un gol, hubo un par de jugadas polémicas, pero la realidad es que te vas sin nada para Calama y es lo que se lamenta”, completó Gotti.

Gustavo Gotti sacó la voz tras la derrota de Cobreloa ante Deportes Concepción. (Foto: Photosport)

Un golpe de realidad en Cobreloa

El goleador 31 de años también empezó a despedirse de la posibilidad de ser campeón, pese a su optimismo y que las matemáticas aún le dan chances a Cobreloa.

“Quedan seis fechas ahora, viene una fecha y viene un parate para todos los equipos. Así que al volver de ese parate no se sabe cómo pueden volver todos. Creo que ahí podemos hacer una diferencia. Yo hasta que los números no marquen lo contrario, no me bajo por la pelea del título. Pero hay que ser objetivos y hoy quedamos lejos”, concluyó el argentino.