Cada vez falta menos para el arranque de la Primera B y Unión Española no puede encontrar la calma en medio del terremoto que significó la polémica salida de Emiliano Vecchio y que en las últimas horas se sumó a las duras críticas de Rodrigo Piñeiro, quien también se ofreció para volver a Santa Laura y ser parte de la ‘Operación Retorno’.

Tras la dura derrota 4-0 en el amistoso ante Unión La Calera en la ‘Noche Cementera’, otro remezón golpeó a los hispanos luego que una de sus figuras en las últimas temporadas confirmara su adiós del Santa Laura.

Se trata de Ariel Uribe, quien en redes sociales confirmó el fin de su ciclo en el conjunto de Independencia. “Altos y bajos, pero siempre dí lo mejor de mí… Siempre quise estar, muchas gracias por todo”, publicó el talentoso volante en su Instagram.

“Muchas gracias por todo” y “siempre quise estar” remarcó el formado en Santiago Wanderers dejando entrever el futbolista quien todavía tiene contrato con Unión Española hasta 2027.

Sin embargo en este mercado de fichajes, y tras aportar 2 goles y una asistencia en 24 partidos jugados en 2025, Uribe se irá a préstamo a un club todavía por determinar. Unión Española no para de sufrir.