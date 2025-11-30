La Liguilla de Ascenso define hoy día a sus dos finalistas, donde en uno de los encuentros se medirán Deportes Copiapó y Deportes Concepción que prometen sacar chispas en el norte de Chile.

En la ida, fue el cuadro Lila el que se impuso por 1-0 con gol de Joaquín Larrivey, eterno goleador trasandino que hizo del fútbol chileno su lugar en el mundo y con más de 40 años sigue mostrando su vigencia.

En la ida, ganó el Conce por 1-0. | Foto: Photosport

Copiapó, por otro lado, no quiere ver cómo en su casa festeja un cuadro ajeno y buscará dar vuelta la serie para poder clasificar a la final de la Liguilla de Ascenso y tener su segunda oportunidad para subir tras no haber podido derrotar a la Universidad de Concepción en la última fecha de la Primera B.

Quien resulte ganador de este compromiso tendrá que medirse con el vencedor de la llave entre San Marcos de Arica y Cobreloa que se define en Calama, donde los ariqueños llegan con la ventaja de 2-1 tras el triunfo obtenido en Arica.

Copiapó vs. Concepción: ¿Cuándo y a qué hora?

Copiapó y Concepción jugarán en el norte del país a partir de las 8:30 de la noche.

TV: ¿Cómo ver el partido?

TNT Sports será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

A través de la plataforma HBO MAX se podrá seguir EN VIVO el partido.