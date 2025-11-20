En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Cobreloa vivió una jornada llena de tensión en su visita a Santiago Wanderers por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2025.

En un duelo clave para las aspiraciones de regresar a Primera División, cada detalle podía marcar diferencias, incluso antes de que el balón comenzara a rodar en el recinto deportivo de la Quinta Región.

Minutos antes del pitazo inicial, el cuerpo técnico de César Bravo recibió una noticia que alteró por completo la planificación: Rodolfo González, defensor titular y una de las voces de mando en la última línea, presentó una dolencia muscular que le impidió partir desde el arranque.

Rodolfo González se retiró visiblemente afectado tras su lesión ante Wanderers | FOTO: Captura TNT Sports

Ante este escenario inesperado, Bravo debió reconfigurar la defensa sobre la marcha y confiar en Nicolás Palma, quien asumió la responsabilidad de reemplazar al “Rolo” en un partido de alta exigencia.

César Bravo rompe el silencio sobre la lesión de último minuto de Rodolfo González

Tras el vibrante empate 2 a 2 ante los Caturros, el técnico loíno no se quedó callado y entregó detalles del estado físico del experimentado zaguero del cuadro naranja.

“Hay que esperar cuál es la evaluación del Rolo”, sostuvo el DT, dejando en suspenso la magnitud de la lesión del central.

El estratega reconoció que no se trató de un contratiempo menor. “Hasta el momento es un desgarro, me parece que no es menor. Lo importante es que los jugadores que lo reemplazaron lo hicieron bien”, destacó, valorando el aporte de Palma y la capacidad de adaptación del equipo.

Ahora, la preocupación en Cobreloa pasa por conocer la evolución de González de cara a la revancha ante Wanderers.

En síntesis…

Rodolfo González quedó fuera del duelo ante Santiago Wanderers por una lesión muscular repentina que obligó a César Bravo a modificar la defensa a solo minutos del inicio.

El DT reconoció que se trataría de un desgarro “no menor” y valoró la rápida respuesta de Nicolás Palma.