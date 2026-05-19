Crisis en Rangers de Talca: desvinculan a Mauro González y este se defiende en redes sociales

A través de sus redes sociales, el mediocampista argentino anunció los pasos a seguir luego de su desvinculación de Rangers de Talca.

Rangers de Talca atraviesa una compleja situación en la Primera B. El cuadro piducano no logra encontrar regularidad en la división de plata del balompié nacional y los malos resultados comenzaron a generar preocupación entre sus hinchas y la dirigencia.

La crisis futbolística es evidente. El elenco de la Región del Maule marcha en el último lugar de la tabla con apenas 3 puntos en 12 partidos disputados, números que tienen a la escuadra rojinegra viviendo un delicado presente.

Y precisamente en medio de este complicado escenario, el “Gigante del Maule” sorprendió durante las últimas horas al anunciar la desvinculación de uno de los integrantes del plantel: el mediocampista argentino Mauro González.

Mauro González alcanzó a disputar 41 partidos con la camiseta de Rangers | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

“La situación está siendo abordada por mis abogados“

Esta situación no quedó ahí. El propio González utilizó sus redes sociales para referirse a su salida del club y entregar su versión de los hechos.

“Frente a los hechos de público conocimiento ocurridos durante el día de hoy, quiero señalar que actualmente la situación se encuentra siendo abordada por mis abogados, por lo que no realizaré mayores declaraciones por ahora”, partió señalando.

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Además, el ex Deportes Temuco agregó que “solo quiero transparentar que, independiente de lo ocurrido y los trascendidos, el día de hoy y ad portas de mi recuperación, mi intención fue ponerme a disposición del club para aportar con mis compañeros y cuerpo técnico en estos tiempos difíciles para el equipo. Sin embargo, al momento de apersonarme en el complejo, fui desvinculado“.

“Entiendo la preocupación, decepción, e incluso la ofuscación que esto pudo generar. Pero espero que entiendan que cualquier declaración o información puede ser tergiversada o entorpecer las acciones y procesos en curso”, remató.

De esta manera, la crisis deportiva de Rangers sigue sumando episodios en una temporada completamente adversa para el conjunto talquino.

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En resumen…